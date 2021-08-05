PKK'nın çevre terörü

ASLIHAN ALKANAT - ARAŞTIRMACI

Türkiye’de birçok şehirde art arda çıkan orman yangınları ile 1990’lı yıllardan beri çevre terörizmi yöntemlerine başvuran PKK yeniden gündeme geldi. 1 Ağustos’ta PKK’nın taşeron örgütlerinden olan “Ateşin Çocukları İnisiyatifi” tarafından üstlenilen orman yangınları, örgütün gücünü yitirdiğini ve hareket alanı bulmakta zorlandığını bir kez daha ortaya çıkardı.

Öncelikle çevre terörizmi kavramını kısaca tanımlarsak; çevresel unsurların terör örgütlerinin hedefleri haline getirildiği bir terör yöntemidir. Maliyetin düşük olması, az kişiyle icra edilebilmesi ve etki alanının büyük olması nedeniyle terör örgütleri tarafından uzun yıllardır kullanılıyor. Çevre terörizmi yöntemlerinden en bilineni ise orman sabotajlarıdır. Birçok terör örgütü tarafından kullanılan çevre terörizminde amaç; siyasi iradeyi yıpratmak, ekonomik ve çevresel olarak birçok soruna sebep olmaktır. Ayrıca terör örgütleri, çevre terörizmi yöntemlerini kullanarak toplumsal düzeyde de psikolojik maliyet üretmeyi amaçlıyor. Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan, Fransa, ABD, İspanya gibi ülkelerde de terör örgütleri sıklıkla bu terör yöntemini kullanıyor.

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1990’lı yıllardan itibaren Yunanistan’daki kamplarda eğitim alan PKK’lı teröristler de özellikle Türkiye ekonomisi için önemli katkısı olan turizme engel olmak amacıyla turistik yerlerde orman sabotajları gerçekleştirmiş ve Türkiye’nin güvenli bir ülke olmadığına dair bir algı oluşturmayı amaçlamıştır. Günümüzde de hala çevre terörizmi yöntemlerini kullanan PKK, özellikle terörle mücadele operasyonları neticesinde hareket kabiliyetini, teknolojik ve ekonomik kapasitesini yitirdiğinden çevre terörizmi yöntemlerine başvurarak yalnızca toplumda korku yaratmayı hedeflemiyor, aynı zamanda kendi tabanına da halen güçlü ve etkin bir örgüt olduğuna dair imaj oluşturmayı amaçlıyor.

PKK, çevre terörü yöntemlerini meşrulaştırırken de çoğunlukla Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) intikam almak amacıyla bu sabotajları gerçekleştirdiğini açıklıyor. Örgüt söz konusu orman sabotajlarını kendisine bağlı otonom yapıya sahip “Ateşin Çocukları İnisiyatifi”, “Halkların Birleşik Devrim Hareketi” gibi taşeron örgütler aracılığıyla gerçekleştiriyor. Zira son yıllarda çevresel unsurların güvenlik meselesi olarak görülmeye başlanması ve hem dünyada hem de Türkiye’de artan çevre bilinci nedeniyle PKK, siyasi iradeyi yıpratmaya ve ekonomik zarara uğratmaya yönelik gerçekleştirdiği orman sabotajları için taşeron örgütler kullanmayı tercih ediyor. Bu nedenle de taşeron örgütler tarafından gerçekleştirilen orman sabotajlarını üstlenmiyor. Hatta bu çevre terörü eylemlerini gerçekleştiren teröristlerin PKK ile ilişkilerinin ortaya çıkmaması amacıyla örgütü yalnızca medya üzerinden takip etmeleri yönünde talimatlar aldıkları itirafçı teröristlerin ifadelerinde yer alıyor. Dolayısıyla üstlenilmesi zor olan orman sabotajlarını ve sivil katliamlarını kendisine bağlı taşeron örgütlere bırakıyor.

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15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye’nin etkin terörle mücadele operasyonları ile hareket kabiliyetini önemli ölçüde yitiren ve çoğunlukla maliyeti düşük çevre terörizmi yöntemlerine başvuran PKK, son günlerde Türkiye’nin birçok ilinde art arda çıkan orman sabotajlarının da faili olmuştur. PKK’ya bağlı “Ateşin Çocukları İnisiyatifi” tarafından üstlenilen orman yangınları, her daim “çevreci” bir örgüt olduğunu iddia ederek bu yönde bir algı oluşturmaya çalışan PKK’nın eylem kapasitesini yitirdikçe çevre terörizmi yöntemlerine başvurduğunu bir kere daha ortaya koymuştur. Özellikle TSK’nın son yıllarda terörle mücadeledeki başarısı, savunma sanayiindeki yeni teknolojik atılımlar örgütün hareket kabiliyetinin ciddi manada engellenmesini sağlamıştır. Ayrıca PKK, Batı’da oluşturmak istediği olumlu algının aksine çocuk savaşçı kullanan, kadın ve çocuklara cinsel istismarda bulunan, sivilleri katleden ve ormanlara yönelik sabotajlar gerçekleştiren bir terör örgütü olduğunu bir kez daha açıkça göstermiştir.