Hayat Plastik atık toplayan küçük çocuğun duygulandıran oyunu
AKTÜEL

Plastik atık toplayan küçük çocuğun duygulandıran oyunu

Adana'da plastik atık ve kağıt toplayıcısı bir çocuk bisikletini park edip oyun molası verdi. Topladığı pet şişenin dik bir şekilde durması için uğraşan küçük çocuk daha sonra bisikletini alarak işine kaldığı yerden devam etti. O anları çevredeki bir vatandaş görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Çocuğun pet şişeyle kısa süreli eğlencesi izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Haber Merkezi İHA
Plastik atık toplayan küçük çocuğun duygulandıran oyunu
Küçük çocuğun o anlarını çevredeki bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kozan ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi Aki Sokak’ta sabah saatlerinde plastik atık ve kağıtları bisikleti ile toplayan çocuk, işine mola verip topladığı pet şişe ile oynamaya başladı.

İHA

MUTLU OLDU

Pet şişeyi asfalta dik bir şekilde atmaya çalışan çocuk, atışları başarılı olunca oldukça mutlu oldu.


İHA

Azimle dakikalarca şişeyi dik bir şekilde atmak için mücadele eden çocuğun o anları kameralara yansıdı.

İHA

ŞİŞELERİ POŞETE DOLDURDU

Oyununu bir süre sonra sonlandıran çocuk, bisiklet üzerindeki çöp poşetine pet şişeleri yerleştirerek bölgeden ayrıldı.

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Türk polisinden duygulandıran yardım: Ayakkabısı su alan çocuğun yüzünü güldürdüler
FOTOĞRAF 8
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Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde dün sabah saatlerinde devriye görevini yapan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği görevlileri, bir grup çocuğun yol kenarında su sattığını gördü.
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Ekibin yanlarına gitmesi üzerine korkan çocuklar uzaklaşmak istedi. Otodaki polis durumu fark etmesi üzerine çocukları yanına çağırdı. Bir süre sonra polis, yanına gelen çocuklara ne yaptıklarını sordu.
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Çocukların, arkadaşları olan 11 yaşındaki Azberbaycan uyruklu Ferhat Seferov’a ayakkabı almak için su sattıklarını söyledi. Duydukları karşısından kayıtsız kalamayan Türk polisi, Seferov’u ve bir arkadaşını ekip otosuna aldı. Polis ekipleri ardından Hamidiye Mahallesi’ndeki kapalı semt pazarının yolunu tuttu.
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Pazara giren polis ekipleri, Seferov’a yırtık olan ayakkabısı yerine 1 çift bot ve yeni bir eşofman altı aldı.
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Yardım karşısında sevinen çocuk ekiplere teşekkür ederken, 7 gün 24 saat görevini ifa eden Türk Polis Teşkilatı mensuplarının bu hareketi büyük takdir topladı. Yaşananlar ise kameralara yansırken, polis ekipleri Seferov’u ailesine teslim etti.
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Türk polisinden duygulandıran yardım: Ayakkabısı su alan çocuğun yüzünü güldürdüler
İstanbul Kağıthane'de cadde üzerinde bir grup çocuğun yanına giden polis ekipleri, arkadaşlarının su satarak ayakkabı almak istediği 11 yaşındaki çocuğu ekip otosuna alarak götürdüğü pazarda giydirdi. Yapılan yardıma sevinen çocuk, polis ekibine teşekkür ederken, Türk polisinin yaptığı bu davranış büyük takdir topladı.


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Küçük çocukların bayrak sevgisi: Rüzgarda toplanan bayrağı açmak için hayatlarını tehlikeye attılar
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Küçük çocukların bayrak sevgisi: Rüzgarda toplanan bayrağı açmak için hayatlarını tehlikeye attılar
Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan Melahat Öztoprak İlkokulu'nun bahçesine asılan Türk bayrağının rüzgardan dolayı toplandığını gören iki çocuk, okulun bahçesine girdi. Tehlikeye aldırış etmeden okul kantinin çatısına çıkan iki çocuk, rüzgar nedeniyle toplanan Türk bayrağını açtı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.


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