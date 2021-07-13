Plastik atık toplayan küçük çocuğun duygulandıran oyunu

Yedi Başak çifte bayram yaşattı

Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde insani yardım çalışmaları yürüten Yedi Başak İnsani Yardım Derneği bir ailenin daha hayatını değiştirdi. Şanlıurfa'da kaşı yarıldığı için iki gün okula gidemeyen öğrencisini ziyarete giden Şeyma öğretmenin vesilesi ile Selcan ailesine yeni bir ev inşa edildi. Selcan Ailesi şimdi yeni evlerinde çifte bayram sevincinin heyecanını yaşıyor.