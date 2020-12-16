Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Polis Cezaevinden yeni çıktım, evsizim, mezarlıkta kalıyorum diyen adama cezai işlem uygulamadı
AKTÜEL

​Polis 'Cezaevinden yeni çıktım, evsizim, mezarlıkta kalıyorum' diyen adama cezai işlem uygulamadı

Polis 'Cezaevinden yeni çıktım, evsizim, mezarlıkta kalıyorum' diyen adama cezai işlem uygulamadı

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kontrol yapan polis ekipleri tarafından durdurulan Gürol Kutlu, "Cezaevinden yeni çıktım, evsizim mezarlıkta kalıyorum, devlete kurban olayım" dedi. Fırından ekmek aldığı görülen Kutlu, polis ekiplerinin kontrolünün ardından cezai işlem uygulanmadan bırakıldı.

Haber Merkezi DHA
Gürol Kutlu
Gürol Kutlu

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde uygulama noktaları oluşturdu. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Atatürk Bulvarı üzerinde denetimlerini sürdürürken sokakta yürüyen Gürol Kutlu’yu durdurdu.

Ekipler, Kutlu'ya sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatarak izin belgesi sordu. İzin belgesi olmadığını belirten Gürol Kutlu polis ekiplerine "Cezaevinden yeni çıktım, evsizim mezarlıkta kalıyorum devlete kurban olayım" dedi.

Polis ekipleri GBT sorgusunun ardından Kutlu’yu cezai işlem uygulamadan gönderdi. Fırından ekmek aldığı görülen Gürol Kutlu kontrol noktasından yürüyerek uzaklaştı.


Sağlık Bakanlığı, 'Covid-19 Takip Merkezleri' açıyor: Tüm yurtta yaygınlaştırılacak
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanlığı, 'Covid-19 Takip Merkezleri' açıyor: Tüm yurtta yaygınlaştırılacak

Uyuşturucu partisine baskın: Polisi görünce yutmaya çalıştılar
GÜNDEM
Uyuşturucu partisine baskın: Polisi görünce yutmaya çalıştılar

Kabin bagajı uygulaması normale dönüyor
EKONOMİ
Kabin bagajı uygulaması normale dönüyor
Abone Ol Google News
Kumar yok çay içmeye geldik

Kumar yok çay içmeye geldik

​Bursa'da pitbull korumalı kumarhaneye baskın.
Hem yağmur hem sulama

Hem yağmur hem sulama

​Barajların alarm verdiği İstanbul'dan ilginç manzara.
ABD basını Erdoğansız Türkiyeyi hayal ediyor: CHP iktidarda olsa nasıl olurdu?

İran denklemden çıkarılıyor

İran denklemden çıkarılıyor

Nahçıvan'ın İran'a olan bağımlılığı bitecek.
Tüm yurtta yaygınlaştırılacak

Tüm yurtta yaygınlaştırılacak

​Sağlık Bakanlığı, 'Covid-19 Takip Merkezleri' açıyor.
Üç ilde<br>'milis' operasyonu

Üç ilde
'milis' operasyonu

PKK'da işbirlikçi faaliyetlerde bulunuyorlardı.
Polisi görünce<br>yutmaya çalıştılar

Polisi görünce
yutmaya çalıştılar

​Kayseri'deki uyuşturucu partisine baskın.
Yarın başlıyor

Yarın başlıyor

Uçakta kabin bagajı uygulaması normale dönüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.