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Polis helikopterini görüntülemek suç: Vatandaşa 315 lira para cezası kesildi

Polis helikopterini görüntülemek suç: Vatandaşa 315 lira para cezası kesildi

Adana’da hareket halindeyken polis helikopterini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen sürücüye 315 lira para cezası uygulandı.

Haber Merkezi İHA
Polis helikopterini görüntülemek suç: Vatandaşa 315 lira para cezası kesildi
Helikopteri görüntüleyen sürücü

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep istikametine doğru trafik kuralı ihlali ve pandemi uygulaması başlattı. Polis uygulama sırasında sürücülerin yaptığı ihlalleri belirlemek için helikopterden alınan görüntülerden de yardım aldı. Bu sırada, otoyoldan giden ve isminin Arif Cebe olduğu öğrenilen sürücü hareket halindeyken gördüğü polis helikopterini merak edip cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Sürücü çekim yaparken helikopter kamerasıyla görüntülendi.

'SAĞ OLSUN AĞABEYLERİM GÜZEL BİR AYAR VERDİ'

Helikopterde bulunan polis sürücünün kural ihlali yaptığını hemen karadaki polislere telsizle bildirdi. Bunun üzerine sürücü durdurulup hareket halindeyken cep telefonu kullanmaktan 315 lira para cezası verildi. Sürücü helikopteri merak edip onu cep telefonu kamerasıyla çektiğini, konuşmadığını söyleyince polisler de, helikopter tarafından görüntülenip kural ihlalinin belirlendiğini söyledi. Sürücü bu durumu öğrenince cep telefonun tekrar çıkartıp video çekerek, “Arkadaşlar Adana otoyol girişinde helikopter uçuyor. Bende onu merak ettim telefonum ile çekmeye çalıştım. Helikopteri çekmenin sonucu 315 lira. Ben denedim siz denemeyin. Sağ olsun ağabeylerim güzel bir ayar verdi” dedi.

Sürücünün sosyal medya hesabından ayrıca, “Ben helikopteri çekerken o da beni çekmiş ceza yedim” yazdığı görüldü.

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