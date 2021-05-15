Polis yaşlılar için özel ekip kurdu​: Eşyalarını pazardan evlerine kadar taşıdı

Koronavirüs salgını sonrasında başlatılan tam kapanma sürecinde pazaryerleri ikinci kez açıldı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de açılan pazaryerleri girişlerinde bir yandan denetimlerini yaparken, bir yandan da vatandaşlara yardımcı oluyor. Hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Düzce’de, pazaryerlerinden alışveriş yaparak evlerine gitmek isteyen, yürümekte zorluk çeken vatandaşlar için Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan’ın talimatıyla özel ekip kuruldu. 5 ayrı noktada kurulan pazaryerlerinde, özellikle yaşlı vatandaşların her biri tek tek evlerine kadar taşındı.

YÜRÜYEREK VE ARABAYLA EVLERİNE KADAR TAŞINDI

Yürüme mesafesinde olanlara yürüyerek, uzak mesafede olanlar ise polis arabaları ile evlerine kadar taşındı. Sıcak havada kendilerine yardımcı olan polis ekiplerine teşekkür eden 52 yaşındaki Hacer Özmen, “Allah polislerimizden razı olsun. Sizlere çok teşekkür ederim. Sıcak havada elimde poşetlerle yürüyemeyince eve kadar bıraktılar” ifadelerini kullandı.

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Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan tarafından başlatılan proje kapsamında Düzce merkezde kurulan 5 pazaryerinde görevlendirilen 10 ekip, 37 vatandaşa polisin şefkatli elini uzattı.

GÜNDEM Polis yaşlı kadının market poşetlerini evine kadar taşıdı