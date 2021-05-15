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Hayat Polis yaşlılar için özel ekip kurdu Eşyalarını pazardan evlerine kadar taşıdı
AKTÜEL

Polis yaşlılar için özel ekip kurdu: Eşyalarını pazardan evlerine kadar taşıdı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, pazar yerlerinde yaşlı vatandaşların eşyalarını evlerine kadar taşıyor. Polis aracına konulan pazar arabalarını eve kadar taşıyan polis ekipleri takdir topluyor.

Haber Merkezi İHA
Polis yaşlılar için özel ekip kurdu​: Eşyalarını pazardan evlerine kadar taşıdı
Polisler, pazar yerlerindeki yaşlıların eşyalarını evlerine kadar götürdü

Koronavirüs salgını sonrasında başlatılan tam kapanma sürecinde pazaryerleri ikinci kez açıldı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de açılan pazaryerleri girişlerinde bir yandan denetimlerini yaparken, bir yandan da vatandaşlara yardımcı oluyor. Hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Düzce’de, pazaryerlerinden alışveriş yaparak evlerine gitmek isteyen, yürümekte zorluk çeken vatandaşlar için Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan’ın talimatıyla özel ekip kuruldu. 5 ayrı noktada kurulan pazaryerlerinde, özellikle yaşlı vatandaşların her biri tek tek evlerine kadar taşındı.

Düzce polisi torunlarına harçlık vermek isteyen yaşlı adamı önce bankaya ardından evine götürdü
OYNAT 00:59
Düzce polisi torunlarına harçlık vermek isteyen yaşlı adamı önce bankaya ardından evine götürdü
Düzce'de bayram dolayısıyla torunlarına harçlık vermek için bankaya gitmeye çalışan ve yürümekte zorluk çeken yaşlı adam, polis ekiplerince önce bankaya, ardından evine götürüldü.


YÜRÜYEREK VE ARABAYLA EVLERİNE KADAR TAŞINDI

Yürüme mesafesinde olanlara yürüyerek, uzak mesafede olanlar ise polis arabaları ile evlerine kadar taşındı. Sıcak havada kendilerine yardımcı olan polis ekiplerine teşekkür eden 52 yaşındaki Hacer Özmen, “Allah polislerimizden razı olsun. Sizlere çok teşekkür ederim. Sıcak havada elimde poşetlerle yürüyemeyince eve kadar bıraktılar” ifadelerini kullandı.

Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan tarafından başlatılan proje kapsamında Düzce merkezde kurulan 5 pazaryerinde görevlendirilen 10 ekip, 37 vatandaşa polisin şefkatli elini uzattı.

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