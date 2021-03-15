Hayat Polisler misafir kabul etmeyin demeye geldi Yaşlı adam çaya davet etti
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Polisler 'misafir kabul etmeyin' demeye geldi: Yaşlı adam çaya davet etti

Polisler 'misafir kabul etmeyin' demeye geldi: Yaşlı adam çaya davet etti

Koronavirüs vaka haritasında kırmızı renkteki Amasya’da polisler evleri dolaşıp rastgele ayakkabı sayısı fazla olanların ziline bastı. Vatandaşlardan önlem amacıyla misafir kabul etmemelerini istedi. 66 yaşındaki bir vatandaş polisleri çaya davet etti.

Haber Merkezi İHA
Polis ekipleri mahalle muhtarıyla birlikte evleri dolaştı.
Polis ekipleri mahalle muhtarıyla birlikte evleri dolaştı.

Amasya Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ekipleri mahalle muhtarlarıyla birlikte evleri dolaşıp koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi amacıyla temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat etmeleri hususunda vatandaşlara hatırlatmalarda bulundu. Polisler, salgının özellikle de ev ziyaretlerinde yayılma riskinin çok yüksek olduğu için bu süreçte misafir kabul etmemelerini istedi.

66 yaşındaki Nuri Sağlam kapıyı açan eşine uyarılarda bulunan polisleri görünce çay içmeye davet etti. Polisler ev ziyaretlerinin yol açacağı tehdidi anlattıkları misafirperver adama salgın sonrası ziyaret etme sözü verdi.

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