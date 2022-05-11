Hayat Portekizin Alqueva kenti elektriği güneşten alacak
AKTÜEL

Portekiz’in Alqueva kenti elektriği güneşten alacak

Avrupa’nın en büyük yüzen güneş parkı, temmuz ayında Portekiz’in Alqueva kentindeki barajda elektrik üretimine başlayacak. Dört futbol sahası büyüklüğünde 12 bin güneş panelinden oluşan park, bölgedeki binlerce kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Portekiz’in Alqueva kenti elektriği güneşten alacak
Avrupa’nın en büyük yüzen güneş parkı Portekiz'de.

Avrupa’nın en büyük yüzen güneş parkı, temmuz ayında Portekiz’in Alqueva kentindeki barajda elektrik üretimine başlayacak. Dört futbol sahası büyüklüğünde 12 bin güneş panelinden oluşan park, bölgedeki binlerce kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Portekiz’in kamu elektrik hizmeti şirketi EDP tarafından Avrupa’nın en büyük baraj gölü üzerinde inşa edilen yüzen güneş parkı, ülkenin; Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana fiyatları yükselen ithal fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltma planının bir parçası. Paneller, yılda 7,5 gigawatt/saat (GWh) elektrik üretecek ve ayrıca enerjiyi depolamak için lityum pillerle donatılacak.

Güneş Enerjisi Panelleri Konusunda Bilinmesi Gerekenler
ÖZGÜN
Güneş Enerjisi Panelleri Konusunda Bilinmesi Gerekenler
Sağanak geliyor

Sağanak geliyor

​Milyonlar yaz sıcağı beklerken meteoroloji uyardı.
Uğurcan Çakırdan sert mesaj

Uğurcan Çakır'dan sert mesaj

​Trabzonspor Kaptanı, Kayserisporlu taraftarlara tepki gösterdi.
Rize-Artvin Havalimanı uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi

'Açılan yaralar <br>zor kapanır'

'Açılan yaralar
zor kapanır'

Abdullah Avcı maç sonunda isyan etti.

Şölen havasında gençlik festivali

Şölen havasında gençlik festivali

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi unutulmayacak bir 19 Mayıs yaşatacak.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmzalanan anlaşmalarla ilişkilerimizin ahdi zeminini hızlandıracak kararlar aldık.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.