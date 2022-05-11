Portekiz’in Alqueva kenti elektriği güneşten alacak

Avrupa’nın en büyük yüzen güneş parkı, temmuz ayında Portekiz’in Alqueva kentindeki barajda elektrik üretimine başlayacak. Dört futbol sahası büyüklüğünde 12 bin güneş panelinden oluşan park, bölgedeki binlerce kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Portekiz’in kamu elektrik hizmeti şirketi EDP tarafından Avrupa’nın en büyük baraj gölü üzerinde inşa edilen yüzen güneş parkı, ülkenin; Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana fiyatları yükselen ithal fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltma planının bir parçası. Paneller, yılda 7,5 gigawatt/saat (GWh) elektrik üretecek ve ayrıca enerjiyi depolamak için lityum pillerle donatılacak.

ÖZGÜN Güneş Enerjisi Panelleri Konusunda Bilinmesi Gerekenler