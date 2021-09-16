Prof. Dr. Celal Şengör: Öğrencimin eteğini kaldırıp tokat attım

Prof. Dr. Celal Şengör, Zoom üzerinden yaptığı yayında kendisini kızdıran bir öğrencisinin eteğini kaldırıp tokat attığını anlattı. Şengör'ün, 'Yanımda duruyor hemen şurada. O kadar kızdırdı ki, saniyede eteğini kaldırdım, kıçına bir tokat attım. Şimdi bu dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. 'Bana bak' dedim, 'Baban bunu yaptı mı?' dedim. 'Babam bile böyle bir şey yapmadı' dedi. 'Hah' dedim 'Eksik kalmış, şimdi tamamlandı.'' sözleri sosyal medyada infiale yol açtı.