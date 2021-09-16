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Prof. Dr. Celal Şengör: Öğrencimin eteğini kaldırıp tokat attım

Prof. Dr. Celal Şengör, Zoom üzerinden yaptığı yayında kendisini kızdıran bir öğrencisinin eteğini kaldırıp tokat attığını anlattı. Şengör'ün sözleri sosyal medyada infiale neden oldu.

Haber Merkezi Diğer
Prof. Dr. Celal Şengör: Öğrencimin eteğini kaldırıp tokat attım
Prof. Dr. Celal Şengör

Prof. Dr. Celal Şengör, video konferans uygulaması Zoom üzerinden yaptığı yayında, bir öğrencisiyle yaşadığı anıyı anlattı.

"ETEĞİNİ KALDIRIP TOKAT ATTIM"

Öğrencisinin kendisini çok kızdırdığını vurgulayan Şengör'ün, "Yanımda duruyor hemen şurada. O kadar kızdırdı ki, saniyede eteğini kaldırdım, kıçına bir tokat attım. Şimdi bu dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. 'Bana bak' dedim, 'Baban bunu yaptı mı?' dedim. 'Babam bile böyle bir şey yapmadı' dedi. 'Hah' dedim 'Eksik kalmış, şimdi tamamlandı.'" sözleri sosyal medyada infiale yol açtı.

Şengör'ün videosu sonrası örgütlenen sivil toplum kuruluşları, Şengör'ü 'tacizci' olarak nitelendirip konuyu yargıya taşıyacaklarını belirtti.

Prof. Dr. Celal Şengör: Öğrencimin eteğini kaldırıp tokat attım
OYNAT 00:27
Prof. Dr. Celal Şengör: Öğrencimin eteğini kaldırıp tokat attım
Prof. Dr. Celal Şengör, Zoom üzerinden yaptığı yayında kendisini kızdıran bir öğrencisinin eteğini kaldırıp tokat attığını anlattı. Şengör'ün, 'Yanımda duruyor hemen şurada. O kadar kızdırdı ki, saniyede eteğini kaldırdım, kıçına bir tokat attım. Şimdi bu dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. 'Bana bak' dedim, 'Baban bunu yaptı mı?' dedim. 'Babam bile böyle bir şey yapmadı' dedi. 'Hah' dedim 'Eksik kalmış, şimdi tamamlandı.'' sözleri sosyal medyada infiale yol açtı.

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