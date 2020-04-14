Prof. Dr. İlber Ortaylı 23 Nisan'ın 100. yılında çocuklarla buluşuyor

Türkiye’yi ve dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Pandemisi nedeniyle bu yıl tedbirlerle gerçekleştirilecek ‘‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100. Yıl Etkinlikleri’’ne bir katkı da MEF Üniversitesi’nden geldi. Prof. Dr. İlber Ortaylı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. Yılı’nda 23 Nisan 2020, Perşembe, saat 13.00’te MEF Üniversitesi organizasyonunda online olarak çocuklarla buluşacak. Çocuklara Mustafa Kemal Atatürk’ü ve 23 Nisan’ın önemini anlatacak.

Dileyen tüm çocukların katılabileceği konuşma için MEF Üniversitesi web sayfasından ya da MEF Üniversitesi sosyal medya hesaplarından yayınlanan linkten kayıt olmak gerekiyor. Konferansa katılmak isteyen çocuklar ailelerinin yardımıyla kayıt olurken Sayın Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya iletilmek üzere bir soru da yazabiliyorlar. İlber Hoca konuşmasının sonunda tüm sorular içinden kura ile seçilecek belli sayıdaki soruya cevap vererek çocuklarımızla etkileşime geçecek.

Prof. Dr. İlber Ortaylı 23 Nisan Konuşması Kayıt Linki: https://bit.ly/2Vv6zO2