Öyle veya böyle bir zamanda deprem vurursa, Marmara'yı şöyle bir masaya yatıralım. Türkiye'nin gayrisafi milli hasılasının yüzde 60'ına denk bir üretimi olan bölge. Yani Marmara Bölgesi'nin ekonomisi durduğu an, çarkları durduğu an, emin olun bütün Türkiye'nin ekonomik olarak diz üstü çökmesi kaçınılmazdır. Anadolu asla Marmara Bölgesi'ni besleyemez ama Marmara Bölgesi bütün Türkiye'yi besleyebilecek güçte ve değerdedir. Şimdi burada çarkların durduğunu düşünün, daha biz doğru dürüst Güneydoğu sorununu çözememiş, onun bize vereceği hassasiyeti atlamamışken Marmara'da böyle bir darbe yersek ki bilmiyoruz yiyebiliriz de. Hiç kimse de olmaz falan diyemez yani. Maraş işte, Maraş farkında mıydık? Biliyor muydunuz? Bas bas bağırıyorduk, ne oldu? Bir gece kalktık 56 bin kişi diyorlar. Ben bir bilim adamı olarak o rakamın çok daha fazla olacağından kuşkulanıyorum. Oldu işte, olabilir.