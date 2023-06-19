Bilim Akademisi Üyesi, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür açıklama yaptı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Trakya Belediyeler Birliği, Bilim Akademisi Üyesi, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ‘ün konuşmacı olarak katıldığı 'Deprem Bilinci' konferansı düzenledi. Konferansa, Vali Yardımcısı Asalet Akbulut, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar ile vatandaşlar katıldı.
Tekirdağ'ın bir deprem kenti olduğunu belirten Prof. Dr. Naci Görür, Tekirdağ'da bilimsel çalışma yapmak yerine depreme dirençli hale getirmek için çalışma yapılması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Görür, "Onun için de bugünkü belediye başkanımız veya valimiz hele şu bilimsel araştırmalar olsun da Tekirdağ'ın durumunu görelim gibi bir endişesi sakın olmasın, bileceği tek şey var, Tekirdağ bir deprem kentidir. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün burayı deprem vurabilir. Vurduğu zaman ama öyle ama böyle zarar verebilir, bir kişi de ölse bizim canımız bin kişi de ölse bizim canımız. Yani az öldük diye sevinecek miyiz? Bize yakışan Tekirdağ'ı deprem dirençli hale getirmektir. Bu da mümkündür. Eğer Tekirdağ deprem dirençli hale getirirsek Tekirdağ'da insanlarımız ölmez. Ölürse de tesadüfen ölür. Bu doğru olan" diye konuştu.