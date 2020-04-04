Hayat Prof Dr Oğuz Özyaralın koronavirüs testi pozitif çıktı
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Prof. Dr. Oğuz Özyaral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüs şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. Özyaral, sosyal medyadan paylaştığı bir video ile koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Haber Merkezi Diğer
Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral.
Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral.

Koronavirüs şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan Prof. Dr. Oğuz Özyaral'ın testi pozitif çıktı.

  • Haberi, sosyal medya hesaplarından bir video ile duyuran Özyaral şunları söyledi:
  • "Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi Başhekimi Sayın Dr. Mehmet Fatih Velibeyoğlu ve Baş Hekim Yrd. Enfeksiyon Hast Uzmanı Dr.Nuray Abravcı ve hastanemiz Yönetiminde Sayın Nurullah Arıkan nezdinde tedavi sürecini yöneten herkese teşekkür ederiz."

OĞUZ ÖZYARAL KİMDİR?

Oğuz Özyaral, 1956 yılında doğmuştur. Lisans eğitimini İşletme alanında, Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi Mikrobiyolojide ve Doktorasını da yine aynı okulun aynı bölümünde yapmıştır. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi ve Organizasyonu Bölümünde Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi alanlarında yüksek lisans düzeyinde özel eğitim almıştır.

Profesör Doktor Oğuz Özyaral, şu anda İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev almaktadır. Televizyon programlarında da zaman zaman yer alan Profesör Doktor Oğuz Özyaral, Titiz misin? adlı program da yapmıştır.

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