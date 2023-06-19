Prof. Dr. Şener: Kızamığa salgın demek için elimizde net bir veri yok

Prof. Dr. Şener, "Sağlık Bakanlığı kızamıkla ilgili 'Bir salgın var' demeden terminolojik olarak bu terimi kullanmak çok doğru değil. Dolayısıyla ben bunu terminolojik olarak bir 'salgın' olduğunu değerlendirmiyorum. Çünkü bir kümelenme olabilir, yani beklenenden daha fazla, sık görülen olgu olabilir ama buna 'Salgın' demek için henüz erken en azından elimizde net bir veri yok. Her ne kadar tabipler birliği, ilgili uzmanlık dernekleri bunlarla ilgili erken uyarılarda bulunsalar dahi bu konuda halihazırda Sağlık Bakanlığı'na itimat etmek gerekiyor. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın elinde tüm Türkiye'nin haritası var. Türkiye ile ilgili ne kadarı bulaşıcı döküntülü hastalık, ne kadarı kızamık, ne kadarı başka hastalıklar bunların verisi var. Çünkü terminolojik olarak baktığınızda her gördüğünüz döküntülü hastalığı kızamıkla da karıştırabilirsiniz" diye konuştu.