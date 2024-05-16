Prof. Dr. Veysel Eroğlu'ndan Uşak Üniversitesi'nde öğrencilere önemli tavsiyeler

Uşak Üniversitesi tarafından ‘Filistin’e Destek-Bahar Etkinlikleri’ kapsamında gerçekleştirilen konferansa Vali Dr. Turan Ergün, Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Etkinliğin açılış konuşmasına dünyanın gözleri önünde Filistin’de yaşanan zulme vurgu yaparak başlayan Rektör Savaş; Uşak Üniversitesinin toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ederek, düzenlediği sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerle önemli bir misyon üstlenmeye devam ettiğini belirtti. Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Bu yıl ‘Filistin’e Destek/Bahar Etkinlikleri’ temasıyla düzenlediğimiz bu etkinliklerle, öğrencilerimizin ve toplumun genelinde bilinç ve empati seviyelerini arttırmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda, geleceğe yönelik umut dolu bir perspektif sunarak, gençlerimizin daha donanımlı ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.
Rektör Savaş, Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Eroğlu’nun konferansta tarihte önemli çalışmalar yapmış alimlerinden bahsederek gençlere yeni vizyon, yeni ufuklar açacağını söyleyerek kendilerini Uşak Üniversitesinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.
Vali Dr. Ergün ise yaptığı konuşmada Uşak’ın Türkiye ekonomisine katkılarını anlatırken Uşak Üniversitesi tarafından yapılan bilimsel ve toplumsal çalışmaların Türkiye için önemini de dile getirdi.
Açılış konuşmalarının ardından 60. Hükümet Çevre ve Orman Bakanı, 61. 62. 63. 64. ve 65. Hükümet Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu yaptığı sunumda "Tarih Boyunca Teknolojik Gelişmeler" konusunu ele alarak, öğrencilerin gelecek 100 yıl perspektiflerine katkı sundu.
Eroğlu: ‘‘Dün gerçekleştirdiğiniz ‘Filistin’e destek yürüyüşünden dolayı Uşak Üniversitesi öğrencilerimizle gurur duydum’’
Konuşmasının başında Uşak Üniversitesi tarafından dün gerçekleştirilen Filistin’e Destek Yürüyüşünden dolayı Uşak Üniversitesi öğrencileriyle gurur duyduğunu söyleyen Eroğlu, Filistin’de İsrail tarafından dünyanın gözleri önünde mezalim yapıldığının altını çizerek dünyada mazlum insanların sesinin Türk milleti olduğunu söyleyip Filistin’in kırmızı çizgimiz olduğunu belirtti.
Eroğlu sunumunda İslam’ın ilk emrinin ‘Oku’ olduğunu ve okumadan gayenin, ilimde gelişip araştırma yapmak olduğunu söyledi. İlk vahyin oku emriyle başlaması ve bu emrin iki defa tekrar edilmesi okumanın ve bilmenin insan hayatında ne kadar ehemmiyetli bir husus olduğunu gösterdiğini ifade eden Eroğlu, ‘‘İslam dünyasında çok kısa bir müddet zarfında tıb, astronomi, matematik, fizik, kimyaya kadar pek çok sahada ilim adamının yetişmesindeki en büyük amil, Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber efendimizin emirleridir. Böylece İslam dünyasında her sahada ilim adamları yetişmiştir. Bu mevzuda çok sayıda kitap ve makale vardır. İslam dünyasında çok hızlı bir şekilde gelişen ilim, sadece İslam dünyasını değil, bütün insanlığı aydınlatmıştır. Hârizmî’den İbn Sînâ’ya, Kaşgarlı Mahmut’tan Pîri Reis’e ve günümüzde Aziz Sancar’a kadar’’ dedi.
Eroğlu: ‘‘Türkiye, ileri teknolojiyi her alanda kullanmaktadır’’
Türkiye’nin kalkınma yolculuğundan ayrıntılı şekilde bahseden Prof. Dr. Eroğlu, özellikle son 22 yılda yapılan teknolojik gelişmelere dikkati çekti. Türkiye’nin, ileri teknolojiyi her alanda kullanmakta olduğunu belirten Prof. Dr. Eroğlu, Dünya’da ilk ve tek olan, yüksek teknoloji ürünü, ülkemizin gururu olan KKTC İçme suyu Temin Tesisi hakkında bilgi verdi.
Eroğlu: ‘‘Türkiye ileri teknoloji alanında son 22 yılda muazzam bir hamle yapmıştır’’
2002 yılında Savunma Sanayiinde yüzde 20 olan yerlilik oranının günümüzde yüzde 85’e yükseldiğini belirten Eroğlu, savunma sanayimizin göz bebeği projeleri olan; ilk milli muharip uçağımız Kaan’dan, TCG Anadolu Gemisi, İHA, SİHA ve birçok projeden bahsetti.
Konferans, Vali Dr. Turan Ergün ve Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş tarafından Eski Orman ve Su İşeri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na teşekkür plaketi verilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.
Konferans sonrasında Prof. Dr. Eroğlu, Uşak Üniversitesi Deri, Tekstil ve Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.