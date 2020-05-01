Prof. Dr. Wenhong Zhang'dan Covid-19'un önlenmesi ve kontrolü için etkin bir kılavuz

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu desteği ile hazırlanan bu kılavuzda “Maskelerin kullanım süresi ne kadardır?”, “Evcil hayvanlar aracılığıyla virüs bulaşır mı?”, “Covid-19 testi pozitif çıkan kişi evde nasıl izole edilmeli?”, “Salgın sürecinde çalışırken nelere dikkat edilmeli?”, “Marketlerden satın alınan ürünlerin dezenfekte edilmesi gerekiyor mu?” gibi birçok sorunun yanıtını bulacaksınız.

Prof. Dr. Wenhong Zhang tarafından hazırlanan bu kitapçık, evler, dış mekânlar, işyerleri gibi ortamlarda Covid-19’un önlenmesi ve kontrolü için, ayrıca olası senaryolara dayalı stratejiler, sık sorulan sorular ve halk arasında doğru bilinen yanlışları düzeltmek için rehberlik edecektir.