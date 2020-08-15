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Hayat Koronavirüs nedeniyle ölen ilk sağlık çalışanı Cemil Taşçıoğlunun diploması 43 yıl sonra oğluna verildi
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Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun diploması 43 yıl sonra oğluna verildi

Koronavirüs nedeniyle ölen ilk sağlık çalışanı Cemil Taşçıoğlu'nun diploması 43 yıl sonra oğluna verildi

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı olan ve "hocaların hocası" olarak anılan Prof. Cemil Taşcıoğlu, diploması 43 yıl sonra düzenlenen törenle oğlu Onur Taşçıoğlu'na verildi. Zamanın terör olayları dolayısıyla diplomasını törenle alamayan Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu, "Bu seneki diploma töreninde 77 mezunlarına da diplomaları verildi. Diplomasını alamayanlardan biri de babammış. Ne yazık ki yine kendisi alamadı" dedi.

Haber Merkezi DHA
Prof. Cemil Taşcıoğlu
Prof. Cemil Taşcıoğlu

Öğrencileri ve hastaları tarafından çok sevilen ve "hocaların hocası" olarak anılan Prof. Cemil Taşcıoğlu, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı.

Oğlu açıkladı: Ünlü dahiliye profesörü Cemil Taşçıoğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
GÜNDEM
Oğlu açıkladı: Ünlü dahiliye profesörü Cemil Taşçıoğlu koronavirüsten hayatını kaybetti

67 yaşında hayatını kaybeden Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne verilmişti.

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu: Tüm deneysel ilaçları üzerimde deneyebilirsiniz...
OYNAT 00:00
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu: Tüm deneysel ilaçları üzerimde deneyebilirsiniz...
Türkiye'de yeni tip koronavirüs tanısı alan ilk hastayı tedavi eden hocaların hocası Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'na hayatını kaybetti. Yoğun bakıma giderken öğrencilerine ''Tüm deneysel ilaçları üzerimde deneyebilirsiniz...' diyen Taşcıoğlu'nu sevgi ve minnetle anıyoruz.

Terör olayları yüzünden alamamış

Zamanın terör olayları nedeniyle diplomasını törenle alamayan İstanbul Tıp Fakültesi mezunu Cemil Taşçıoğlu'nun diploması 43 yıl sonra düzenlenen törenle oğlu Onur Taşçıoğlu'na verildi.

Prof. Cemil Taşcıoğlu'nun dipolasını oğlu Onur Taşçıoğlu aldı.

Ne yazık ki yine kendisi alamadı

Onur Taşçıoğlu o anı, "43 yıl önce 77 İTF mezunları o zamanki terör olaylarından dolayı diplomasını törenle alamamış. Bu seneki diploma töreninde 77 mezunlarına da diplomaları verildi. Diplomasını alamayanlardan biri de babammış. Ne yazık ki yine kendisi alamadı. Ama emin ellerde.." notuyla paylaştı.

Cemil Hocanın hatırası hep yaşayacak
HAYAT
Cemil Hocanın hatırası hep yaşayacak

Koronavirüsten ölen ilk sağlık çalışanıydı: İsminin yaşatıldığı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi ilk kez görüntülendi
FOTOĞRAF 20
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı, İstanbul Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu'nun adının, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne verildiğini açıklamıştı. Yenilenen hastanenin 30 Mart'ta açılan ilk etabı, hasta kabulüne başladı. Salgın nedeniyle planlanan tarihten daha önce açılan hastane, koronavirüs ile mücadelede önemli rol oynuyor.
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Salgın döneminde 600 yatak kapasitesi ve 81 yataklı yoğun bakım ünitesi ile hizmet veren hastanede, günlük 3 bin testin yapılabildiği bir de Covid-19 Tanı Merkezi bulunuyor. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının bulunduğu tabela ise önceki gün, isminin verildiği hastanedeki yerine takıldı.
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Hastanenin servis, yoğun bakım ünitesi ve Covid-19 Tanı Merkezini ilk kez görüntüledi.
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Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 81 yatak bulunuyor. 2 bölümden oluşan yoğun bakımın 48 yataklı birinci bölümünde yatan hastaların tamamı, koronavirüs tedavisi görüyor. Alışılagelmiş yoğun bakım ünitelerinden farklı olarak hastalar, ayrı ayrı ve cam kapıları olan odalarda yatıyor. Doktorlar, tedavi uygulayacakları her bir hastanın odasına girmeden önce, kapı önünde koruyucu ekipmanlarını büyük bir titizlikle giyiniyor.
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Vücutlarında açıkta kalan herhangi bir nokta kalmadığından emin olan sağlık çalışanları, her bir hasta ile özenle ilgileniyor. Tedavilerini tamamladıktan sonra odadan çıktıklarında ise hiçbir yere dokunmadan, arkadaşlarının yardımıyla dezenfekte olarak, koruyucu ekipmanlarını çıkarıyorlar.
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Yoğun Bakım Klinik Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Namigar Turgut, “Şu anda Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinin 81 yataklı yoğun bakım ünitesinin 48 yataklı olan yoğun bakım-1 bölümündeyiz. Burada toplamda 48 yatak var. Şu an itibarıyla yatakların neredeyse tamamı Covid-19 hastalarıyla dolu. Bu hastalar çoklu organ yetmezliğinde olabiliyorlar. Burada neredeyse 75'e yakın hekim, hemşire ve sağlık çalışanı personeliyle hizmet verilmekte ifadelerini kullandı.
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Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi süren ve sağlık durumu iyiye giden bir hasta kameralara el sallayarak, doktoru Namigar Turgut ve tedavisine destek olan yoğun bakım görevlileri ile birlikte alkış tuttu.
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16 gün önce şuuru kapalı bir şekilde yoğun bakıma alınan 56 yaşındaki Ekrem Coşkun, 12 gün boyunca solunum destek cihazına bağlı kaldı. 4 gündür rehabilitasyon sürecinde olan ve solunum cihazından ayrılan Coşkun'un, 1-2 gün içinde normal servise taburcu edilmesi bekleniyor.
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Coşkun, 'iyiyim' mesajını yoğun bakım odasındaki yatağından el işaretiyle anlattı. Doktorlar ise alkışlarla karşılık verdi.
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15 yıldır Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan ve 1 aydır 48 yataklı yoğun bakım 1 ünitesinde Sorumlu Hemşirelik görevini sürdüren Erkan Ak, “İlk açıldığımızda, biraz daha pandeminin hızlı ilerlediği dönemlerde yoğun bir başlangıç yaptık. Bir gecede peş peşe 10-12 hasta aldığımız, hatta 112'nin koridorlara hasta getirdiği dönemler oldu. Fakat şu anda artık stabilleşti. Görüyorsunuz, hastalarla pozitif manada daha çok ilişki kurabiliyoruz. İyileşen hasta olduğunda zaten biz kendimiz de mutlu oluyoruz dedi.
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Yoğun bakımda dikkat çeken ayrıntılardan biri de, her hastanın oda numarasının altında yıldız, yonca ve çiçek resimlerinin bulunduğu ayraçların olması. Erkan Ak, izolasyon ile ilgili ipuçları veren bu simgelerin ne anlama geldiğini ise şöyle anlattı: “Bu simgeler normalde enfeksiyon hastalıklarında yoğun bakımda yatan hastalarda izolasyonu belirlemek için kullanılan simgeler. Fakat biz bu dönemde bunları koronavirüslü hastaları ayırmada kullanıyoruz. Yıldız, koronapozitif olan bir hasta olduğunu ifade ediyor. Yonca yaprağı ilk testi pozitif, ikincisi negatif gelmiş olan hastayı ifade ediyor şeklinde konuştu.
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Hastaneye, koronavirüs tanısı koymak için gerekli olan PCR laboratuvarı da kuruldu. Çevre hastanelerde yatan hastalardan da alınan sürüntülerin incelenerek, testlerin aynı gün sonuçlandığı Covid-19 Tanı Merkezi, günlük 3 bin test kapasitesine sahip.
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Koronavirüsten ölen ilk sağlık çalışanıydı: İsminin yaşatıldığı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi ilk kez görüntülendi
Koronavirüs nedeniyle ölen ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının verildiği Okmeydanı'ndaki hastanede virüsle savaş ilk kez görüntülendi. Yaklaşık 1 ay önce açılan Okmeydanı'ndaki hastanede tedavi gören koronavirüs hastası kişi, 'iyiyim' mesajını yoğun bakım odasındaki yatağından el işaretiyle anlattı. Doktorlar ise alkışlarla karşılık verdi. Yoğun bakımda çalışan doktor Gaye Şensöz'ün anlattıkları ile dikkat çekti: Ben buradan eve çok defa ağlayarak gittiğimi biliyorum. Özellikle kaybettiğimiz, durumu kötüleşen hastalarımız için. Hasta yakınlarıyla konuşurken bile bazen böyle bir şey düğümleniyor boğazımda. O kadar zorlanıyorum ki hasta yakınlarına bilgi verirken.


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