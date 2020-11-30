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Hayat Program için Şanlıurfaya giden Alişan ve Demet Akalının tedbirsiz ziyafeti sosyal medyayı salladı
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Program için Şanlıurfa'ya giden Alişan ve Demet Akalın'ın tedbirsiz ziyafeti sosyal medyayı salladı​

Program için Şanlıurfa'ya giden Alişan ve Demet Akalın'ın tedbirsiz ziyafeti sosyal medyayı salladı

Şanlıurfa Belediyesi'nden Demet Akalın ve Alişan için Türkiye'de uygulanan koronavirüs yasağının delindiği iddiasına yönelik açıklama geldi. Belediye, şehrin tanıtımının, tedbirlerine uygun şekilde, program yapımcısı sanatçılar tarafından halka açık olmayan mekanda yapıldığını belirterek, iddiaları yalanladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Koronavirüs nedeniyle kapalı olması gereken bir restoranda yemek yedikleri düşünülen Alişan, Demet Akalın ve program ekibinin halka açık olmayan bir yerde bulundukları açıklandı.
Koronavirüs nedeniyle kapalı olması gereken bir restoranda yemek yedikleri düşünülen Alişan, Demet Akalın ve program ekibinin halka açık olmayan bir yerde bulundukları açıklandı.

Bir televizyon kanalında program yapan sanatçı Demet Akalın ve Alişan, yeni bölümlerini çekmek için Şanlıurfa'ya gitti. Paylaşımlarıyla koronavirüs yasaklarının hiçbirine uymadıkları düşünülen sanatçılarla ilgili tepkiler çığ gibi büyüdü. Sosyal medya kullanıcılarının tepki göstermesi üzerine Şanlıurfa Belediyesi'nden açıklama yapıldı. Şanlıurfa'nın lezzetlerinin sanatçılar tarafından "halka açık olmayan mekanda" tanıtılmak istendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Sanatçı Demet Akalın ve Alişan, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın 'Karahantepe' açıklamasından sonra Star Tv adına Şanlıurfa'ya gelerek Göbeklitepe, Balıklıgöl ve Karahantepe gibi tarihi mekanlarımızı tanıtmak, Şanlıurfa'nın benzersiz gastronomisine dikkat çekmek istemişlerdir. Sanatçılar, halka açık olmayan bir mekanda maske, mesafe ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde misafir edilmişlerdir. Benzer programlar, her gün hemen tüm televizyon kanallarında bu şekilde yapılmaktadır."

'Tüm kurallara uyuluyor'

Açıklamada, sanatçıların ağırlandığı belediye tesisinin yalnızca paket servisiyle hizmet verdiği vurgulanarak, belediyenin tüm kurumlarının salgınla mücadele kapsamında alınan kurallara eksiksiz uyduğuna dikkat çekildi.

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