Hayat PTT, En İyi Avrupa Pulu Yarışmasına Akdeniz foku görseliyle katıldı
AKTÜEL

PTT, En İyi Avrupa Pulu Yarışması'na Akdeniz foku görseliyle katıldı

PTT AŞ, "En İyi Avrupa Pulu Yarışması"na "Akdeniz foku" görselli anma pulu ile katıldı. 2002'den bu yana düzenlenen yarışma kapsamında 9 Eylül'e kadar "http://www.posteurop.org/europa2021" internet adresi üzerinden oy verilebilecek.

Haber Merkezi AA
PTT, En İyi Avrupa Pulu Yarışmasına Akdeniz foku görseliyle katıldı
PTT'nin Akdeniz fokuna yer verdiği pul

PTT AŞ, Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altındaki "Akdeniz foku" görseline yer vererek hazırladığı "Avrupa 2021 (Nesli Tükenmekte Olan Ulusal Yaban Hayatı)" konulu tek değerli anma pulu ile yarışmada yer aldı. Avrupa Kamu Posta İşletmecileri Birliği (PostEurop) tarafından 2002'den bu yana düzenlenen yarışma kapsamında 9 Eylül'e kadar "http://www.posteurop.org/europa2021" internet adresi üzerinden oy verilebilecek.

Yarışmanın kazananı ise Ekim'de düzenlenecek PostEurop Genel Kurulu'nda açıklanacak. Bu yıl yarışmaya katılacak ülkelerin posta idarelerine, ülkelerinde tehdit altında olan türleri sergileme fırsatı verilerek önemli bir farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

PTT teknolojiyi kullanıp gelirini yüzde 13,5 artırdı
EKONOMİ
PTT teknolojiyi kullanıp gelirini yüzde 13,5 artırdı
Abone Ol Google News
75 bin Filistinli yerinden edildi

75 bin Filistinli yerinden edildi

​BM'den İsrail saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.
Türkiye dünya üçüncüsü oldu

Türkiye dünya üçüncüsü oldu

​Bakan Kurum duyurdu: 2023 yılı hedefimiz ise dünya birinciliği.
CHP Maltepe eski ilçe yöneticisi U.K.ye tacizden 15 yıl hapis cezası

Bakan Karaismailoğlu açıkladı

Bakan Karaismailoğlu açıkladı

Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açalacak.

​Yapılan onca uyarı işe yaramadı.

​Koronavirüs Bilim Kurulu'nda kritik toplantı
DAP Yapı'dan sağlıklı evler

DAP Yapı'dan sağlıklı evler

​Lüksün merkezi Nişantaşı'nda

​Son yangında iki milyon liralık kayıp var.

​İşgalci İsrail travma nedeniyle psikolojik tedavi gören çocukları katletti.
Cuma günü açılacak

Cuma günü açılacak

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin son bölümü de tamamlandı.
Sıcaklıklar<br>10 derece artacak

Sıcaklıklar
10 derece artacak

​Meteoroloji son hava tahminlerini paylaştı.

Meral ​Akşener'e cevabı terör mağdurları verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.