Ramazanın favori tatlısı: Dondurmalı hurma

Antalya'dan tüm Türkiye'ye yayılan ve iftar sofralarını özel bir tat katan "dondurmalı hurma" tatlısının lezzetinin özü, kaliteli hurmadan ve özel seçilen keçi sütünden özenle üretilen el yapımı dondurmadan geliyor.

Ramazanın olmazsa olmazı hurma, beş dakika ılık suda bekletilerek kabukları çıkarılıyor. Hurma, badem, kabak çekirdeği ve güner içi (çam fıstığı) tereyağında kavrulup, keçi sütünden özel dondurma yapılıyor.

Mevsim meyvelerinden kiraz, nektarin ve nane eklenip, üzerine tarçın dökülerek servis edilen dondurmalı hurma tatlısı, hafif ve son derece leziz olduğu için özellikle ramazanda çok tercih ediliyor.

Pratik olduğu için evlerde kolaylıkla yapılabilir

İnsanların da evlerinde rahatlıkla hazırlayabileceği, pratik olduğu için özellikle davetsiz misafirleri mutlu edecek tatlı, ramazanın da favorisi oldu.

Ramazan sıcak aylara denk geldiği için çok tercih edilen tatlı, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da yabancıların da gözdesi. İftarda ve sahurda tüketilebilen tatlı, damakta hoş bir aroma bırakıyor.

Şef Mehmet Akdağ, yaptığı açıklamada, hurmayı tereyağında kavurup, mevsim meyveleri ve dondurmayla harmanlayarak harika bir lezzet oluşturduklarını söyledi.

Pratik hazırlanan tatlının hafif olduğu için çok tercih edildiğini belirten Akdağ, "Dondurma ve hurma yumuşak olduğu için insan çıtırtı istiyor. Onun için badem, kabak çekirdeği ve güner içi ekledik. Meyveler ferahlık veriyor. Dondurmada tarçın harika bir aroma yaratıyor" diye konuştu.

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Basit, pratik ve leziz bir tatlı

Hurmanın ramazanların olmazsa olmazı olduğuna işaret eden Akdağ, şunları kaydetti:

"Üç, dört yıldır ramazan yaz ayına denk geliyor. İnsanlar gün boyu susuz kaldıklarından serinlemek istiyorlar. Dondurmalı hurma, ramazanda çok tercih edilen bir tatlı oldu. Artık ramazanın gözde tatlısı. Gelen misafirlerimiz mutlaka soruyor, seveni çok. Hazırlamak için de uğraşmanıza gerek yok, çok pratik. Mesela kabak tatlısı yapmak için bir gün önceden hazırlık yapıyorsunuz. Şekerinizin, kabağınızın kalitesi, şekerin kıvamı, pişirilmesi çok önemli. Ama dondurmalı hurma tatlısı basit, pratik ve leziz bir tatlı. Herkes evinde rahatça yapabilir. Davetsiz misafirler için müthiş bir tatlı, şoka sokar."

"Kanada'ya gittiğimde en çok bu tatlıyı özlüyorum"

Müşterilerden Ürfi Görkey ise ramazanda ve yaz mevsiminde hafif tatlılar tercih ettiğini ifade ederek, hurma tatlısının müdavimlerinden olduğunu söyledi.

Kışları Kanada'da yaşadıklarını vurgulayan Görkey, "Türkiye ötesi bir lezzet. Kanada'ya gittiğimde özlediğim nadir tatlılardan birisi bu. Muhteşem bir lezzet. Dondurmada keçi sütünü hissediyorsunuz. Hurma, tarçın ve dondurmayla keyifli oluyor. Tereyağı kokusu, başarılı bir kombinasyon. Bu lezzet kelimelerle anlatılmaz, yiyip geçeceksin" dedi.

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