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Regaib Kandilinde okunacak dua ve yapılacak ibadetler - Kandil gecesi ibadetleri

Bugün Regaib Kandili: Her kandil manevi dirilişe giden bir yol

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" habercisi kabul edilen Regaib Kandili, bu gece idrak edilecek. Rahmet ve bereket gecesi olarak kabul edilen Regaib Kandili gecesinde yapılacak ibadetler için Müslümanlar camilere akın ediyor. Bu mübarek gecede Kur'an-ı Kerim okunmalı ve dinlenmeli, Peygamber Efendimize salat-u selamlar getirilmeli, kaza ve nafile namazlar kılınmalı tefekkürde bulunulmalı, geçmişin muhasebesi yapılmalı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Üç ayların habercisi Regaip Kandili
Üç ayların habercisi Regaip Kandili

İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaib Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor. Arapça kökenli "regaip" kelimesinin Türkçe karşılığı "rağbet edilen" ve "arzulanan" anlamına geliyor. Rağbet ve arzu edilen güzel günlere bir başlangıç olarak müminler gece ibadetlere yönelir, istiğfar, dua ve zikir eder. Kur'an-ı Kerim okuyarak bu şekilde bir başlangıç ve hazırlık olur.

Kur'an-ı Kerim ve salavatlar okutulacak

  • Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Regaib Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek.
  • Ankara'da Beştepe Millet, Afyonkarahisar'da Gedik Ahmet Paşa, Adana'da Sabancı Merkez, İstanbul'da Eyüp Sultan ve Konya'da Kampüs camilerindeki özel programda, Kur'an-ı Kerim ve salavatlar okutulacak.

Kandil gecelerine özel ibadetler var mı?

Peygamber Efendimiz bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Bu mübarek gecede Kur'an-ı Kerim okunmalı ve dinlenmeli, Peygamber Efendimize salat-u selamlar getirilmeli, kaza ve nafile namazlar kılınmalı tefekkürde bulunulmalı, geçmişin muhasebesi yapılmalı.

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