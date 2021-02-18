Hayat Regaip Kandili mübarek olsun
AKTÜEL

Regaip Kandili mübarek olsun ​

Regaip Kandili mübarek olsun

Bu gece, “üç ayların” habercisi Regaip Kandili. Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan bu “rahmet ve bereket gecesi”, İslâm âleminde kandiller zincirinin ilk halkası olarak, heyecan ve huşu ile kutlanıyor. Diyanet de gece dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arapça kökenli &quot;regaip&quot; kelimesinin Türkçe karşılığı &quot;rağbet edilen&quot; ve &quot;arzulanan&quot; anlamına geliyor.
Arapça kökenli "regaip" kelimesinin Türkçe karşılığı "rağbet edilen" ve "arzulanan" anlamına geliyor.

Rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" habercisi Regaip Kandili, bugün idrak edilecek. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.

Rahmet ve bereket gecesi Regaip Kandili yarın idrak edilecek
HAYAT
Rahmet ve bereket gecesi Regaip Kandili yarın idrak edilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Regaip Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Bu kapsamda, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yapılacak "Regaip Kandili Özel" programı, TRT 1'de yayımlanacak.

  • İslam kaynaklarında, Abdullah bin Ömer'in rivayeti ve İmam Şafii'nin aktardığına göre, recep ayının ilk gecesi, cuma geceleri, şaban ayının 15'nci ile ramazan ve kurban bayramlarının gecelerinde yapılan duaların geri çevrilmediği belirtiliyor. Arapça kökenli "regaip" kelimesinin Türkçe karşılığı "rağbet edilen" ve "arzulanan" anlamına geliyor. Müslümanlara Regaip Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar, dua ve zikir yapmaları tavsiye ediliyor.

Regaip kandili ne zaman: Regaip kandili önemi nedir?
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Regaip kandili ne zaman: Regaip kandili önemi nedir?
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