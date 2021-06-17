Rekora Hopa'dan yelken açtı: Türkiye'nin dört denizini aşarak İskenderun Limanı'na varacak

Tolga Pamir, Türkiye Yelken Federasyonu İl Temsilcisi ve hakemlerinin yelkenli teknedeki kontrollerini tamamlayıp, motoru mühürlemesinden sonra denize açıldı. Tek başına Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Akdeniz'i geçecek Pamir, İskenderun Limanı'nda Türkiye turunu tamamlamayı planlıyor.

Seyahati öncesi Hopa Limanı'nda basın mensuplarına açıklamada bulunan Tolga Pamir, 7 yaşından beri yelken sporuyla uğraştığını söyledi.

Açık deniz kulvarında çalışmalara devam etmek için 30 yaşından sonra Fransa'ya yerleşip, orada çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Pamir, 16 yıldır Fransa'da Türkiye'yi temsilen farklı yarışlara katıldığını anlattı.

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Pamir, Türkiye'de de yelken sporunun gelişmesi için federasyon bünyesinde görev alarak çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Yelkenle Türkiye turu için 8 aydır bir çalışma yürütüyoruz. Bugün Hopa'dan start alarak dört denizimizi hiç durmadan solo olarak 9-13 günlük bir sürede geçip, İskenderun'da biten parkuru tamamlamayı planlıyorum" diye konuştu.

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Bu projenin bir rekor denemesi olduğunu dile getiren Pamir, "Türkiye turu rekoru için yelkenle yola çıkacağım. Kurallar gereği yelkenlinin motoru mühürlenecek. Yelken gücü ile gittiğimin kaydı tutulacak" ifadelerini kullandı.

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"Türkiye'de bir ilk"

Pamir, solo olarak böyle bir denemenin Türkiye'de ilk defa yapıldığına işaret ederek, "Solo Türkiye turu, Hopa-İskenderun arası hiç durmadan ilk defa gidilecek. Bin 500 deniz miline yakın bir mesafe gideceğim. 3 bin kilometreye yakın bir seyir olacak. Bugüne kadar İngiltere, Brezilya, Meksika gibi birçok yerde yelken sporu yaptım ama ülkemizin dört denizini hiç bu şekilde dolaşmamıştım. Yelken sporunun ülkemizde de yapılabileceğini kanıtlamak istiyorum" şeklinde konuştu.

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Türkiye Yelken Federasyonu İl Temsilci Mustafa Durgun da Tolga Pamir'in Türkiye'deki denizleri yelken teknesiyle tek başına aşma düşüncesinin çok önemli bir proje olduğunu vurguladı.

AA

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"Yelken sporcularına örnek olacak"

"Gerçekleştirebilirse bir ilki başaracak" diyen Durgun, "Bundan sonraki yelken sporcularına örnek olacak. Denizlerimizin ne kadar önemli ve değerli olduğunu göstermiş olacak. Ülkemizin Karadeniz kıyılarındaki sınır kenti Hopa. Bu yüzden buradan başlamayı tercih etti. Buradan yelken açarak hiç durmadan devam edecek. Bu etkinlik Hopa'da da yelken sporunun gelişmesi için önemli bir adım olacak" açıklamasını yaptı.

Hopa Limanı Genel Müdürü Meriç Burçin Özer de böylesi önemli bir etkinliğin başlangıç noktası olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

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FOTOĞRAF 15 Fransa’dan yola çıkan 25 yaşındaki Fransız Thibaut Gabriel, yaklaşık bir yıl sonra Türkiye’ye ulaştı. Dünyanın birçok ülkesini bisikleti ile gezerek Türkiye’ye ulaşan Gabriel, burada kendisi gibi bisikletle İngiltere ve İsviçre’den gelen Severin Splti ve Lucky Strike ile tanıştı. Arkadaş olan bisikletliler, daha sonra Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine geldi. Güneşi, sessizliği ve batık şehri ile ünlü Halfeti’yi gezen 3 arkadaş, kentin eşsiz bir güzelliğinin olduğunu söyledi. Halfeti manzarasına karşı bisikletleri ile hatıra fotoğrafı çektiren arkadaşlar, anı ölümsüzleştirdikten sonra bisikletlerine binerek, Mardin’e doğru yola çıktı. “Türkiye’de tüm halklar kardeşçe beraber yaşıyor” <br> <br> Fransız genç Thibaut Gabriel, bir Avrupalı gözüyle Türkiye’de Kürt, Türk ve Arapların birlikte kardeşçe yaşadıklarını gezerek ve yaşayarak gördüğünü söyledi. Gabriel, açıklamasının devamında, “Bisiklet ile seyahat ediyoruz. Şuan Türkiye’yi geziyoruz. Ben Fransız’ım ve Avrupa’dan geldim. Neredeyse bir yıldır bisikletle bir yolculuğumuz oldu ve Türkiye’ye ulaştık. Şuan Halfeti’deyiz, burası çok harika bir yer. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Türkiye’yi çok güzel bulduk. Burada farklı etnikte çok insan var. Burada Kürt, Türk, Arap var. Herkes beraber yaşıyor. Çok güzel bir durum var. Avrupa’dan bunu görmek çok önemli. Ben yolda İngiltere ve İsviçre’den gelen Severin Splti ve Lucky Strike ile tanıştım. Daha sonra beraber yola devam ettik. Yolculuğumuz devam edecek” ifadelerini kullandı. Avrupa'dan Halfeti'ye: Anadolu'nun insanına ve doğasına hayran kaldılar Bisikletle dünyayı gezen Fransız, İngiliz ve İsviçreli 3 turistin son durağı Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi oldu. Yolculukları sırasında Türkiye'nin hem doğasına hem de insanlarına hayran kaldıklarını belirten 3 gezgin, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi. BiP'te paylaş

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