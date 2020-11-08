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Resmi tatil günleri: 10 Kasım resmi tatil mi?

10 Kasım resmi tatil mi?

Atatürk’ün ölüm yıl dönümünü olan 10 Kasım Salı gününe denk geliyor. Her yıl Anıtkabir'de başlayan anma törenleri okullarda da gerçekleşiyor. 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığı ise her sene olduğu gibi bu sene de merak ediliyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün 82.ölüm yıldönümünde resmi tatil olacak mı? 10 Kasım 2020 tatil olacak mı?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Kemal Atatürk
Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk'ün 82.ölüm yıldönümünün yaklaşmasıyla 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Atatürk'ün tüm yurtta saygıyla anılacağı gün çalışan vatandaşlar ve özellikle öğrenciler, bu sorunun cevabını araştırıyor.

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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil günleri içinde mi? 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım 2020 hangi güne denk geliyor, okullar tatil olacak mı?

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10 Kasım resmi tatil mi?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü bu sene Salı gününe denk geliyor. 1938 yılından itibaren 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil değil. Bu nedenle eğitim öğretime devam edilirken kurumlar da aynı şekilde çalışmaya devam edecek.

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