Hayat Ressam İbrahim Balaban son yolculuğuna uğurlandı
AKTÜEL

Ressam İbrahim Balaban son yolculuğuna uğurlandı

Nazım Hikmet'in "Köylü ressam" dediği İbrahim Balaban için Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde tören düzenlendi ve ardından Şişli Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Ressamın oğlu Hasan Nazım Balaban, "Ayrılık öyle bir şey ki kabullenmek çok zor. O benim babamdı her şeyden önce ve ben onun çocuğuydum. O gidince artık ben büyüdüm" dedi.

Haber Merkezi AA
İbrahim Balaban'ın cenaze namazı.
İbrahim Balaban'ın cenaze namazı.

Tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden ressam İbrahim Balaban son yolculuğuna uğurlandı.

Balaban için Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen törene sanatçının ailesi ve sevenleri katıldı.

  • Ressamın oğlu Hasan Nazım Balaban, burada yaptığı konuşmada, babasının 2 aydır hastanede tedavi gördüğünü hatırlatarak, "Ayrılık öyle bir şey ki kabullenmek çok zor. O benim babamdı her şeyden önce ve ben onun çocuğuydum. O gidince artık ben büyüdüm. Bana 'ressam oğlum' der, gururlanırdı benimle. Ben ondan daha çok gurur duyuyorum, çok büyük bir sanatçıydı." ifadelerini kullandı.

Balaban, babasının doğduğu köye defnedilmeyi vasiyet ettiğini belirterek, "Orada kardeşlerine ve annesine kavuşacak" dedi.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de İbrahim Balaban'ın yaşadığı hayatın zorluklarına değinerek, "Gerçek anlamıyla bir mucizedir. Balaban, mahpushane ile çok küçük yaşta tanışmış. Kader onu hep hapishane ortamına sürüklemiş. En büyük şansı olan -Balaban’ın deyimiyle 'Şair Babası'- Nazım Hikmet, onun yeteneğini ortaya çıkarmasına vesile olmuş" ifadelerini kullandı.

Balaban'ın, Nazım Hikmet'in manevi desteğiyle ve onun şiirlerini resmederek sanat hayatına adım attığını ifade eden Keskin, "Onun fırçasından dökülen aynı zamanda Anadolu toprağıdır, insan hüznüdür, doğa çığlığıdır. 20. Yüzyıl Türk resminin dev sanatçısıdır İbrahim Balaban."

Keskin, değerli bir sanatçıyı kaybetmekten dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, böyle önemli bir ressama sahip olmaktan onur duyduğunu ve İbrahim Balaban’ın eserlerinin nesiller boyunca yol gösterici bir ışık olacağını söyledi.

Unutulmaz izler bırakacak bir sanat yaşamının sahibidir

Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Başkanı ressam Bedri Baykam ise İbrahim Balaban'ın eserleriyle kendi ekolünü oluşturduğunu dile getirdi.

Baykam, ressam Balaban'ın insanlık için büyük bir ders verecek bir hayat yaşadığına dikkati çekerek, "Balaban, en büyük acılardan, zorluklardan, tükenmişliklerden ve çaresizliklerden, insanın o sanat ışığını, arkadaşlığın getirdiği inancı bularak yoluna devam etmesi gibi unutulmaz izler bırakacak bir sanat yaşamının sahibidir. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin." şeklinde konuştu.

REKLAM

Tekirdağ Süleymanpaşa eski Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, 2017'de katıldığı bir toplantıda ortaya çıkan Ressam İbrahim Balaban Müzesi fikrini 2018'de Tekirdağ'da hayata geçirdikleri için çok mutlu olduklarını ifade etti.

21. yüzyılın çok önemli bir sanatçısını Tekirdağ'da ağırlamaktan dolayı onur duyduğunu belirten Eşkinat, "Müzeye ömür boyu ev sahipliği yapmak, onun dünyaya, hayata ve sanata bakışını Anadolu'nun resmini çizişini gelecek nesillere aktarmanın onurunu yaşıyoruz. Benim için büyük bir şeref, 5 sene belediye başkanlığı yaptım ama adam gibi bir iş yaptım diyebilirim. Çünkü adam gibi bir adamı tanıdım." ifadelerini kullandı.

Nazım Hikmet'in "Köylü ressam" dediği İbrahim Balaban'ın cenaze namazı da öğle vaktinde Şişli Camisi'nde kılındı.

Cenaze namazına, sanatçının ailesinin yanı sıra Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP eski milletvekilleri Berhan Şimşek ve Kani Beko, Bedri Baykam ve Balaban'ın sevenleri katıldı.

Balaban'ın cenazesi, namazın ardından defnedilmek üzere memleketi Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Seçköy'e götürüldü.

  • İbrahim Balaban kimdir?
  • Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Seçköy’de 1921'de dünyaya gelen İbrahim Balaban, küçük yaşlarda girdiği Bursa Cezaevi'nde Nazım Hikmet’le tanışmasıyla resim yapmaya başladı. İlk sergisini 1953'te Fransız Kültür Merkezi'nde açan Balaban, devam eden yıllarda hem Türkiye’de hem de yurt dışında çok sayıda sergi açtı. Resimlerinde Anadolu köylüsünün yaşamını konu alan sanatçı, 1990 İnsan Hakları Onur Ödülü, 1998 Truva Sanat Ödülü ve 1999 Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) Ödülü’ne layık görüldü.

Bebeğin yemek borusundan çengelli iğne çıkarıldı
HAYAT
Bebeğin yemek borusundan çengelli iğne çıkarıldı

Tek kullanımlık plastikler yasaklanıyor
HAYAT
Tek kullanımlık plastikler yasaklanıyor

Sıcaktan bunalan kaplumbağaya bardaktan su içirdi
HAYAT
Sıcaktan bunalan kaplumbağaya bardaktan su içirdi

Askerlik teklifi Genel Kuruluda

Askerlik teklifi Genel Kurulu'da

​Yeni düzenlemenin bu hafta yasalaşması bekleniyor.
S-400lere ilişkin son karar

S-400'lere ilişkin son karar

​ABD, Türkiye'ye hava sistemleri konusunda baskı yapmıştı.
İstenen cezabelli oldu

İstenen ceza
belli oldu

Trafikte baltayla kamyon sürücüsünü tehdit etmişti.
Mescid-i Aksa'ya baskın

Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrailli Bakan Ariel, fanatik Yahudileri toplayıp gitti.
Ölen oğlunun başından ayrılamadı

Ölen oğlunun başından ayrılamadı

​Bolu'daki kazada 2 çocuk hayatını kaybetti.
10 terörist etkisiz hale getirildi

10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Şehidimizin kanı yerde kalmadı.
Her yer <br>kırmızı beyaz

Her yer
kırmızı beyaz

İstanbul, Milli Takım için Türk bayrağına bürünecek.
Listeye<br>bir çizik daha

Listeye
bir çizik daha

​300 bin TL ödülle aranan terörist Lice'de öldürüldü.

Kabul edilemez

Kabul edilemez

İzlandalı mevkidaşına 'Milli Takım' tepkisi.
Küre Dağları'na<br> yeni sertifika

Küre Dağları'na
yeni sertifika

​2000 yılında milli park ilan edilmişti.
ABD, Türk jetlerine dokunamaz

ABD, Türk jetlerine dokunamaz

Yaptırım gelse de hava kuvvetlerinin yol haritası hazır.
Altın alacaklar dikkat

Altın alacaklar dikkat

Kuyumcular uyardı: Biz bile anlamıyoruz.
Ve proje raydan çıktı

Ve proje raydan çıktı

​CHP'nin İstanbul adayı öfke kontrolünü kaybetti.
Haber sitelerinden<br>servet kazanıyor!

Haber sitelerinden
servet kazanıyor!

Google'ı içerikleriyle besleyen gazetelerin 4.5 milyarlık gelirden kazancı ise: "0 (Sıfır) Dolar"
Doğu Akdeniz bir barış gölü olmalı

Doğu Akdeniz bir barış gölü olmalı

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Doğu Akdeniz açıklaması.
Oylar nasıl çaldırılır?

Oylar nasıl çaldırılır?

​35 yıllık sandık başkanı 5 maddede açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.