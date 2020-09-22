Reyting sıralamasına hızlı giren Kırmızı Oda dizisine Arif Verimli'den eleştiri
Reyting sıralamasına hızlı giren Kırmızı Oda dizisine Arif Verimli'den eleştiri
Türk televizyonlarında farklı bir konu ile ekranlara gelen ve yayınlandığı ilk günden itibaren reyting sıralamasına hızlı giren Kırmızı Oda dizisindeki bir sahneye Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli'den eleştiri geldi. Verimli, Binnur Kaya'nın hastasını dinlediği sahnede mimiklerini kullanmasını doğru bulmadı.
Yayınlandığı ilk günden reyting sıralamasında zirveye yerleşen ve büyük bir seyirci kitlesine ulaşan Kırmızı Oda sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.
Psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatlarının hikayeleştirildiği Kırmızı Oda dizisinde, Binnur Kaya'nın hastasını dinlediği sahnede mimiklerini kullanmasını doğru bulmayanlar oldu. Onlardan biri de Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli.
Dizi hakkındaki düşüncelerini sosyal medya hesabından paylaşan Verimli, "'Kırmızı Oda' Psikiyatri pratiğinin farkındalığı için güzel proje, Binnur Kaya muhteşem oyuncu, Gülseren Budayıcıoğlu'nu pek severim ama hastam bir şey anlatırken şu mimikleri yaparsam o görüşme/muayene omnipotensini ve yararını yitirebilir" paylaşımını yaptı.
'Kırmızı Oda' Psikiyatri pratiğinin farkındalığı için güzel proje, Binnur Kaya muhteşem oyuncu, Gülseren Budayıcıoğlu'nu pek severim ama Hastam bir şey anlatırken şu mimikleri yaparsam o görüşme/muayene omnipotensini ve yararını yitirebilir... pic.twitter.com/WBUJJhScyT