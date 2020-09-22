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Hayat Reyting sıralamasına hızlı giren Kırmızı Oda dizisine Arif Verimliden eleştiri
AKTÜEL

Reyting sıralamasına hızlı giren Kırmızı Oda dizisine Arif Verimli'den eleştiri

Reyting sıralamasına hızlı giren Kırmızı Oda dizisine Arif Verimli'den eleştiri

Türk televizyonlarında farklı bir konu ile ekranlara gelen ve yayınlandığı ilk günden itibaren reyting sıralamasına hızlı giren Kırmızı Oda dizisindeki bir sahneye Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli'den eleştiri geldi. Verimli, Binnur Kaya'nın hastasını dinlediği sahnede mimiklerini kullanmasını doğru bulmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binnur Kaya ve Arif Verimli
Binnur Kaya ve Arif Verimli

Yayınlandığı ilk günden reyting sıralamasında zirveye yerleşen ve büyük bir seyirci kitlesine ulaşan Kırmızı Oda sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

Psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatlarının hikayeleştirildiği Kırmızı Oda dizisinde, Binnur Kaya'nın hastasını dinlediği sahnede mimiklerini kullanmasını doğru bulmayanlar oldu. Onlardan biri de Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli.

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Verimli'nin paylaşımı

Dizi hakkındaki düşüncelerini sosyal medya hesabından paylaşan Verimli, "'Kırmızı Oda' Psikiyatri pratiğinin farkındalığı için güzel proje, Binnur Kaya muhteşem oyuncu, Gülseren Budayıcıoğlu'nu pek severim ama hastam bir şey anlatırken şu mimikleri yaparsam o görüşme/muayene omnipotensini ve yararını yitirebilir" paylaşımını yaptı.

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Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah’ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur.
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“Uyanış: Büyük Selçuklu” 28 Eylül Pazartesi günü TRT 1’de.
Sezonun en iddialı yapımlardan: “Uyanış: Büyük Selçuklu” oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor
TRT'nin yeni sezonda iddialı yapımlarından bir olan “Uyanış: Büyük Selçuklu” dizsinin TRT 1'de yayın hayatına başlamasına sayılı günler kaldı. 28 Eylül Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşacak dizi, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. İşte Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinden konusuna kadar pek çok detay:


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