Reyting sıralamasına hızlı giren Kırmızı Oda dizisine Arif Verimli'den eleştiri

Yayınlandığı ilk günden reyting sıralamasında zirveye yerleşen ve büyük bir seyirci kitlesine ulaşan Kırmızı Oda sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

Psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatlarının hikayeleştirildiği Kırmızı Oda dizisinde, Binnur Kaya'nın hastasını dinlediği sahnede mimiklerini kullanmasını doğru bulmayanlar oldu. Onlardan biri de Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli.

HAYAT 'Ruh sağlığı bozuk olanlar İstanbul'a yerleşiyor'

Verimli'nin paylaşımı

Dizi hakkındaki düşüncelerini sosyal medya hesabından paylaşan Verimli, "'Kırmızı Oda' Psikiyatri pratiğinin farkındalığı için güzel proje, Binnur Kaya muhteşem oyuncu, Gülseren Budayıcıoğlu'nu pek severim ama hastam bir şey anlatırken şu mimikleri yaparsam o görüşme/muayene omnipotensini ve yararını yitirebilir" paylaşımını yaptı.

SAĞLIK Ruh sağlığımız yerinde değil!

'Kırmızı Oda' Psikiyatri pratiğinin farkındalığı için güzel proje, Binnur Kaya muhteşem oyuncu, Gülseren Budayıcıoğlu'nu pek severim ama Hastam bir şey anlatırken şu mimikleri yaparsam o görüşme/muayene omnipotensini ve yararını yitirebilir... pic.twitter.com/WBUJJhScyT — Arif Verimli (@arifverimli) September 19, 2020