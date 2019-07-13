Rize'de çöken 300 yıllık kemer köprü yeniden inşa ediliyor

Ambarlık köyünde Salarha Deresi üzerine 18'inci yüzyılda kesme ve moloz taştan inşa edilen tek gözlü Ambarlık Kemer Köprü, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce 2003 yılında tescil edilerek koruma altına alındı. Restore edilen 40 metre uzunluğunda 3,20 metre genişliğinde ve 10 metre yükseklikteki köprü, çarşamba günü kendiliğinden çöktü.

Yolu düzenli moloz taş ile örülmüş bölgenin önemli tarihi değerleri arasındaki köprünün çökmesi, yöre sakinlerini üzdü. Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri çöken köprü enkazında incelemelerde bulundu. Yöre sakinleri, köprünün yeniden yerinde yapılmasını istedi.

Tarihi köprünün yapımına başlandı.

İnşaat başladı

Yıkılan tarihi köprünün yeniden yapımı için Karayolları 10'uncu Bölge Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Köprü, dere yatağından toplanan taşlarla yeniden inşa edilecek. Rize İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Hüseyin Sarı, başlatılan yapım çalışmasını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Rize İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt, en büyük tesellilerinin herhangi bir can kaybının olmaması olduğu belirterek, "Ambarlık aynı zamanda kendi köyüm ve bu 300 yıllık tarihi köprüde bütün köylülerimizin olduğu gibi benimde anılarım var. Yıkıldığını görmek herkesi olduğu gibi beni de çok üzdü. Karayolları 10. Bölge Müdürlüğümüz de ilgili incelmeyi yaparak hemen çalışmalara başladı. İnşallah en kısa sürede tamamlanarak, hizmete sunulacak" dedi.

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