RTÜK: Aile kurumumuzu incitici manevi ve kültürel değerlerimize saldıran yayınlar kabul edilemez

RTÜK tarafından, Geleneksel yayıncılık ve internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık alanlarının içerik denetimleri konularını içeren bildiri yayınlandı. Bildiride, izleme uzmanları tarafından geleneksel yayınlarının ve platform yayınlarının dikkatle takip edildiği belirtilirken, son dönemde vatandaşlar tarafından da CİMER üzerinden birçok şikayet alındığı bilgilisi paylaşıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“RTÜK’ün her zaman ifade edilen kırmızıçizgileri bellidir. Millî güvenlikten taviz vermeyen Üst Kurulumuz, yayınlarda terör ve terör propagandasına asla ve asla müsaade etmez. Üst Kurul, çocuk ve gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine olumsuz etki edebilecek yayın içeriklerine izin vermez. Yayınlarda kadın ve çocuk istismarına geçit vermeyen Üst Kurulumuz yaşlılara, engellilere ve dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık yapar. Milli ve manevi değerlerimizi gözeten RTÜK, kutsal bildiği aile kurumuna halel getirecek zararlı yayın içeriklerine karşı son derece duyarlıdır. RTÜK, geleceğimizi tehdit eden madde bağımlılığıyla kıyasıya mücadele eder.”

Bildiride, geleneksel yayıncıların yanı sıra internet tabanlı platformlarda son zamanlarda fazlaca yayıncılık ilkelerinin ihlal edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: