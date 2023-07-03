RTÜK: Aile kurumumuzu incitici manevi ve kültürel değerlerimize saldıran yayınlar kabul edilemez

RTÜK
RTÜK tarafından, Geleneksel yayıncılık ve internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık alanlarının içerik denetimleri konularını içeren bildiri yayınlandı. Bildiride, izleme uzmanları tarafından geleneksel yayınlarının ve platform yayınlarının dikkatle takip edildiği belirtilirken, son dönemde vatandaşlar tarafından da CİMER üzerinden birçok şikayet alındığı bilgilisi paylaşıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“RTÜK’ün her zaman ifade edilen kırmızıçizgileri bellidir. Millî güvenlikten taviz vermeyen Üst Kurulumuz, yayınlarda terör ve terör propagandasına asla ve asla müsaade etmez. Üst Kurul, çocuk ve gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine olumsuz etki edebilecek yayın içeriklerine izin vermez. Yayınlarda kadın ve çocuk istismarına geçit vermeyen Üst Kurulumuz yaşlılara, engellilere ve dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık yapar. Milli ve manevi değerlerimizi gözeten RTÜK, kutsal bildiği aile kurumuna halel getirecek zararlı yayın içeriklerine karşı son derece duyarlıdır. RTÜK, geleceğimizi tehdit eden madde bağımlılığıyla kıyasıya mücadele eder.”
Bildiride, geleneksel yayıncıların yanı sıra internet tabanlı platformlarda son zamanlarda fazlaca yayıncılık ilkelerinin ihlal edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
“Aile kurumumuzu incitici, manevi ve kültürel değerlerimize saldıran, toplumsal sağlığı tehdit eden sapkın ilişkiler içeren, mizah programlarında dini değerlerimize hakaret eden, devletimiz, Cumhurbaşkanımız ve Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk aleyhinde yapılan yayınlar kabul edilemez.” Öte yandan, iyi niyetli çabaların dikkate alınmaması veya yapıcı uyarılara riayet edilmemesi durumunda ise RTÜK’ün ağır müeyyideleri uygulamaktan çekinmeyeceği de ifade edildi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de RTÜK’ün bildirisine sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Şahin, bildiride geçen “Aile kurumumuzu incitici, manevi ve kültürel değerlerimize saldıran, toplumsal sağlığı tehdit eden sapkın ilişkiler içeren, mizah programlarında dini değerlerimize hakaret eden, devletimiz, Cumhurbaşkanımız ve Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk aleyhinde yapılan yayınlar kabul edilemez” ifadelerine yer verdi.
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1 saat önce