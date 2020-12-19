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Hayat RTÜKden yayın kuruluşlarına bir kişiyi her konuda ekrana çıkarmayın uyarısı
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RTÜK'den yayın kuruluşlarına 'bir kişiyi her konuda ekrana çıkarmayın' uyarısı

RTÜK, yayıncı kuruluşlardan konuk seçimi konusunda hassasiyet göstermelerini istedi. Yapılan açıklamada, "Gün içinde içerik olarak birbiriyle alakası bulunmayan programlara katılarak, her alanın uzmanıymış gibi hukukçu, terör uzmanı, siyaset bilimci, sağlık bilimci, deprem bilimci ve benzeri farklı unvanlar kullanmak suretiyle gündemdeki konular üzerine yorum yapanlar, yanlış yönlendirmelere neden oluyor" denildi.

Haber Merkezi AA
RTÜK
RTÜK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayıncı kuruluşlardan konuk seçimi konusunda hassasiyet göstermelerini istedi. RTÜK'ten yapılan açıklamada, televizyonlarda birbirinden farklı birçok konuda programlar yayınlandığı, bu programlara alanlarında uzman olduğu belirtilen kişilerin konuk olarak katıldığı anımsatıldı.

Bu kişilerin bir kısmının gün içinde içerik olarak birbiriyle alakası bulunmayan programlara katılarak sanki her alanın uzmanıymış gibi her programda hukukçu, terör uzmanı, siyaset bilimci, sağlık bilimci, deprem bilimci ve benzeri farklı unvanlar kullanmak suretiyle gündemde hangi konular varsa onun üzerine yorum yaptıkları aktarılan açıklamada, uzman olduklarını iddia ettikleri alanlarında yeterli derecede bilgi sahibi olmayan bu kişilerden bir kısmının yaptıkları değerlendirmelerin kamuoyunu bilinçlendirmekten ziyade yanlış yönlendirdiği ifade edildi.

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Programlarda yaşanan bu tarz sorunlarla ilgili izleyiciler başta olmak üzere, çeşitli kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları tarafından Üst Kurula çok sayıda şikayet başvurusu yapıldığı bildirilen açıklamada, programlara katılan konukların kendi popülerliklerini artırmak amacıyla bilinçli olarak spekülatif söylemlerde bulunduklarının da görüldüğü belirtildi.

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