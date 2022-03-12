Rus anne ve Ukraynalı babadan dünyaya gelen piyanist Anjelika Akbar'dan duygusal sözler: Bilinçsizlik zindanından çıkmanın zamanı geldi

Bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) devam ediyor. Forum kapsamında Bakan Çavuşoğlu bir resepsiyon vererek yerli ve yabancı katılımcılar ile bir araya geldi.

Daha sonra ise Ünlü piyanist ve besteci Anjelika Akbar ADF salonunda katılımcılara konser verdi.

“Artık bilinçsiz zindanından çıkıp hepimiz olduğumuzu idrak etme zamanı geldi”

Konser öncesinde kısa bir açıklama yapan Akbar, “Aranızda olmaktan mutluluk duyuyorum. Sosyal medyada birkaç gün önce yazdığım birkaç cümleyi tekrarlamak istiyorum. Babam Ukrayna, annem Rusya ben ise Kazakistan doğumluyum. Hepimiz güneş sisteminde bulunan dünya gezegeni doğumluyuz. Hepimizin kanı kırmızı renktir. Hepimiz aynı havayı soluyoruz. Artık bilinçsizlik zindanından çıkıp hepimiz olduğumuzu idrak etme zamanı geldi. Acilen var mısınız?” dedi.

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Bakan Çavuşoğlu çiçek takdim etti

Akbar’ın sözleri salonda büyük alkış aldı. Bakan Çavuşoğlu ise konser sonrasında Akbar’a çiçek taktim etti.

HAYAT Anjelika Akbar’dan 'savaşa son' çağrısı