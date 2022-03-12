Hayat Rus anne ve Ukraynalı babadan dünyaya gelen piyanist Anjelika Akbardan duygusal sözler Bilinçsizlik zindanından çıkmanın zamanı geldi
KÜLTÜR SANAT

Rus anne ve Ukraynalı babadan dünyaya gelen piyanist Anjelika Akbar'dan duygusal sözler: Bilinçsizlik zindanından çıkmanın zamanı geldi

Ünlü piyanist ve besteci Anjelika Akbar, Antalya’da düzenlenen diplomasi formunda verdiği konser öncesinde Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuştu. Akbar'ın, “Babam Ukrayna, annem Rusya, ben ise Kazakistan doğumluyum. Hepimizin kanı kırmızı renktir. Hepimiz aynı havayı soluyoruz. Artık bilinçsizlik zindanından çıkıp hepimiz olduğumuzu idrak etme zamanı geldi. Acilen var mısınız?” şeklindeki sözleri büyük alkış aldı.

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Haber Merkezi İHA
Rus anne ve Ukraynalı babadan dünyaya gelen piyanist Anjelika Akbardan duygusal sözler: Bilinçsizlik zindanından çıkmanın zamanı geldi
Anjelika Akbar

Bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) devam ediyor. Forum kapsamında Bakan Çavuşoğlu bir resepsiyon vererek yerli ve yabancı katılımcılar ile bir araya geldi.

Daha sonra ise Ünlü piyanist ve besteci Anjelika Akbar ADF salonunda katılımcılara konser verdi.

“Artık bilinçsiz zindanından çıkıp hepimiz olduğumuzu idrak etme zamanı geldi”

Konser öncesinde kısa bir açıklama yapan Akbar, “Aranızda olmaktan mutluluk duyuyorum. Sosyal medyada birkaç gün önce yazdığım birkaç cümleyi tekrarlamak istiyorum. Babam Ukrayna, annem Rusya ben ise Kazakistan doğumluyum. Hepimiz güneş sisteminde bulunan dünya gezegeni doğumluyuz. Hepimizin kanı kırmızı renktir. Hepimiz aynı havayı soluyoruz. Artık bilinçsizlik zindanından çıkıp hepimiz olduğumuzu idrak etme zamanı geldi. Acilen var mısınız?” dedi.

Bakan Çavuşoğlu çiçek takdim etti

Akbar’ın sözleri salonda büyük alkış aldı. Bakan Çavuşoğlu ise konser sonrasında Akbar’a çiçek taktim etti.

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