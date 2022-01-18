Rus dublör 80 km hızla giden minibüsün içinden mermi gibi geçti

Spor

Son 25 yılın en iyi Fırtınası

Süper Lig’de 50 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en çok gol atan, en az gol yiyen, en çok kazanan, en az kaybeden takım olma unvanlarını elinde tutan Trabzonspor, aynı zamanda 21. haftalar itibarıyla kulüp tarihinin son 25 yılının en çok puanına ulaşma başarısını yakaladı.