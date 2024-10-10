Rüyalar arasında haberleşmek gerçek oldu

ABD ve Rusya merkezli nöroteknoloji girişimi REMspace, bilim dünyasını sarsacak bir iddiada bulundu: İki katılımcı arasında, lüsid rüya​ (berrak rüya olarak da biliniyor) sırasında ilk kez iki yönlü iletişimi gerçekleştirdiğini duyurdu.





Şirket CEO'su Michael Raduga, 2023 yılının mayıs ayında rüyalarını kontrol etmek amacıyla kafasına mikroçip yerleştirdiği haberleriyle gündeme gelmişti. Raduga, çipin REM uykusu sırasında beyninin motor korteksini uyarmak için tasarlandığını belirtti.





Ruh sağlığı düzeltilebilir

Şirket yaptığı basın açıklamasında , özellikle REM (Hızlı Göz Hareketi) evresinde lücid rüya görmenin, ruh sağlığı sorunlarının çözülmesi ve yeni becerilerin öğrenilmesi de dahil olmak üzere birçok potansiyel uygulamaya sahip olduğunu iddia etti.





"Yeni beceriler geliştirmek mümkün"

Raduga, lüsid rüyanın psikolojik avantajlarını vurgulayarak, kabusları azaltmaya, fobilerle yüzleşmeye ve kişisel sorunları ele almaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Ayrıca lüsid rüya sırasında yeni beceriler geliştirmenin mümkün olduğunu da ileri sürüyor.





REMspace ekibi, 24 Eylül 2024'te gerçekleştirdikleri bir lüsid rüya sırasında iki katılımcı arasında iletişim sağladıklarını iddia etti.





Raduga'ya göre, katılımcılar rüya görürken kulaklıklar aracılığıyla bir sunucu tarafından üretilen rastgele kelimeler aldılar. Katılımcılardan birinin rüyasında kelimeyi tekrarladığı, ikincisinin ise uyandıktan sonra kelimeyi doğruladığı bildirildi ve REMspace bunu iki yönlü rüya iletişiminin ilk örneği olarak tanımladı.









Rüya dili geliştirildi

Raduga ayrıca, ekibin elektromiyografi sensörleri aracılığıyla tespit edilebilen Remmyo adlı bir rüya dili geliştirdiğini iddia ediyor. Bu sensörler rüyalar sırasında üretilen belirli sesleri yakalayabiliyor. REMspace'e göre, bu teknoloji rüya görürken gerçek zamanlı iletişime olanak tanıyor, ancak bu sonuçlar henüz hakem değerlendirmesinden geçmedi.





REMspace devrim niteliğindeki araştırmalarını sürdürürken, ileriye dönük olarak, tam konuşmalar ve harici sunucularla etkileşimler de dahil olmak üzere daha karmaşık rüya iletişimi biçimlerini mümkün kılmak için çalışmalarını sürdürüyor.





Raduga, birkaç yıl içinde “rüya iletişiminin yaygınlaşacağını” öngörüyor. O zamana kadar, bilim camiası bu ilgi çekici, ancak şu anda doğrulanmamış iddiaları doğrulamak için hakem onayı bekliyor.





Lüsid rüya nedir?