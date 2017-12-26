Rüzgar Çetin'in cezası belli oldu: 6 bin lira

Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin’in 2013 ‘de bir gece kulübü çıkışı Ahmet Tigrel’i muşta ile yaraladığı iddiasıyla yargılandığı davada “”Kasten yaralama” ve “SMS ile tehdit” suçundan toplam 6 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Ahmet Tigrel’e ise Rüzgar Çetin’i “Kasten yaralama” suçundan bin lira adli para cezası verildi. Hürriyet'in haberine göre, mahkeme, yargılama sırasında örnek teşkil etmesi için mahkemeye sunulan adli emanetteki kül tablasının Rüzgar Çetin’in avukatına iade edilmesine hükmetti.

'Seni öldüreceğim' tehdidi

30 Kasım 2013'te bir gece kulübünde Rüzgar Çetin, daha önceden tanıdığı Ahmet Tigrel'in yanından geçerken yanağından makas aldı ve eliyle başına vurdu. Bu hareket üzerine Tigrel ile Çetin arasında bir anda tartışma çıktı. Çetin, kulüp görevlileri tarafından mekândan çıkarıldı. Duruma öfkelenen Çetin, iddiaya göre "Seni öldüreceğim" diyerek mekânın önünde bekledi. Tigrel ve arkadaşları dışarı çıktığı anda Çetin, Tigrel’in üzerine atlayarak darp etmeye başladı. Çetin, "muşta" diye tabir edilen ve silahtan sayılan aletle Tigrel'in başına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurarak darp etti. İkili daha sonra birbirlerinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sonunda Çetin hakkında, "silahla yaralama", "tehdit", "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak kullanma" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Ahmet Tigrel hakkında ise " hakaret" ve "yaralama" suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istendi.

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