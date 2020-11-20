Rüzgara kapılan Türk paraşütçü Lübnan'a iniş yaptı: Neredeyse diplomatik krize neden oluyordu

Lübnan'da sabah saatlerinde Zahrani bölgesindeki sahile planör olarak adlandırılan motorlu bir paraşüt iniş yaptı. Türk olduğu öğrenilen paraşütçünün inişi sahilde toplananlar tarafından ilgiyle izlendi. Lübnan polisi tarafından iniş yapan kişinin kimlik tespiti yapıldı.

İngilizce konuşan paraşütçünün Mahmut Ertunç isimli Türk olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan paraşütçü, Türkiye’nin güneyinde uçuş yaptığı sırada rüzgara kapıldığını ve rüzgarın sürüklemesi sonucunda Lübnan kıyılarına zorunlu iniş gerçekleştirdiğini söyledi.

Olayla ilgili Lübnan tarafından soruşturma sürdürülürken Mahmut Ertunç’un durumu ile ilgili diplomatik görüşmelerin başlatıldığı öğrenildi.

GÜNDEM Sivas'taki bu cami 5 kez yıkıldı, minaresi 4 asırdır ayakta

GÜNDEM Bakan Koca "Bunları ilk defa duyacaksınız" diyerek anlattı: O kişiyi görevden aldım