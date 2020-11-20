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Hayat Rüzgara kapılan Türk paraşütçü Lübnana iniş yaptı Neredeyse diplomatik krize neden oluyordu
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​Rüzgara kapılan Türk paraşütçü Lübnan'a iniş yaptı: Diplomatik kriz çıktı

Rüzgara kapılan Türk paraşütçü Lübnan'a iniş yaptı: Neredeyse diplomatik krize neden oluyordu

Türkiye'nin güneyinde uçuş yaptığı sırada rüzgar akımına kapılan Türk paraşütçü Mahmut Ertunç, Lübnan'da bulunan bir sahile indi. Ertunç'un inişi sahilde toplananlar tarafından ilgiyle izlenirken Lübnan polisi paraşütçüyü gözaltına aldı. Durumla ilgili diplomatik görüşmelerin başladığı belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Rüzgara kapılan Türk paraşütçü Mahmut Ertunç.
Rüzgara kapılan Türk paraşütçü Mahmut Ertunç.

Lübnan'da sabah saatlerinde Zahrani bölgesindeki sahile planör olarak adlandırılan motorlu bir paraşüt iniş yaptı. Türk olduğu öğrenilen paraşütçünün inişi sahilde toplananlar tarafından ilgiyle izlendi. Lübnan polisi tarafından iniş yapan kişinin kimlik tespiti yapıldı.

İngilizce konuşan paraşütçünün Mahmut Ertunç isimli Türk olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan paraşütçü, Türkiye’nin güneyinde uçuş yaptığı sırada rüzgara kapıldığını ve rüzgarın sürüklemesi sonucunda Lübnan kıyılarına zorunlu iniş gerçekleştirdiğini söyledi.

Olayla ilgili Lübnan tarafından soruşturma sürdürülürken Mahmut Ertunç’un durumu ile ilgili diplomatik görüşmelerin başlatıldığı öğrenildi.

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