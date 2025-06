Saadettin Acar: Gazze’ye alışmak bir hastalığın işareti

Bir Başka Mesele’de büyük büyük meselelerimizi konuşmaya gayret ediyorum. Çok da güzel geri dönüşler var. Tavsiyeler, öneriler ve farklı meselelere dair yeni bakış açıları, editörüm Esma Nur Hangül ile programın faydalı olduğuna dair inancımızı perçinledi. Sorgulamaların da bir sonu yok. İnsanı, çağı, nesli ve kendimizi yargılamanın da bir sonu yok. İnsanın anlam arayışının da bir sonu yok… İnsanlık tarihi de zaten hep bir anlam arayışının peşindedir. Fakat günümüzde iyi insan olmanın, kaliteli insan olmanın, merhametli insan olmanın, hissiyatlı insan olmanın yani insanın fıtratında olan hasletleri yaşayamamanın problemleriyle de karşı karşıyayız. Sorgulamalarımız sertleşti. Çünkü Gazze bizi insanlığımızdan utandırdı. Zulümler, işkenceler, soykırımlar her dönemde vardı ancak son iki yılda şahitlik ettiğimiz ve ancak izlemekle yetindiğimiz içler acısı manzara vicdanı olan herkesi bir tükenmişliğe sürükledi.

İnsanın, bütün yapıp ettiklerini kuşatabilmesi, anlayabilmesi ve anlamlandırabilmesi mümkün değildir. Yalnızca din, insanın bütün ilişkileri ve yapıp etmeleri arasına anlamlı bağlar kurar. Dolayısıyla sadece din; ilkeli, tutarlı, birbiriyle çelişmeyen bir ahlak şemsiyesi sunabilir. Çünkü bir şemsiye, yani insanın insanla ilişkisi, insanın çevreyle ilişkisi, insanın varlıkla, eşyayla, her şeyle ilişkisi bir taraftan; insanın kendisiyle ilişkisi ise diğer taraftan... Bütün bunlar zor ve büyük meselelerdir. Bunu kuşatan bir akıl, ancak bütün bunlara bir ilkeler bütünü giydirebilir. Hiçbir insanın, bütün bu değişkenleri, bu ilişki biçimlerinin tümünü hesaplayıp ona uygun bir ahlak önerebilmesine imkân yok. Biz buna inanıyoruz. Ancak Allah bütün bunların dışında, üstünde ve yaratıcısı olarak bize, bu ilişkilerimizin bir ahlaki tutarlık içinde nasıl sürdürülebileceğine dair bazı emirler, yasaklar ve mükellefiyetler sunabilir. Öte türlüsü, bizim oluşturduğumuz bütün kanunname, nizamname, ideoloji neyse... içine arzularımız karışır, hırslarımız karışır, zaaflarımız karışır, eksik aklımız karışır. Ondan sonra çıkar ilişkimiz devreye girer. Zaten bütün bunları sen çıkardığında geriye insan kalmaz. “İhtirasımı, arzumu karıştırmayacağım, menfaatimi karıştırmayacağım.” Ya melek değilsin ki! Peygamber de değilsin, yaratıcı da değilsin. Sen zaten ihtirasından, arzundan, zaaflarından, menfaat ilişkilerinden -bütün bu kayıtlardan- kurtulduğun an, insan olma vasfını yitiriyorsun. İnsan biraz o değil mi?

Kur’an’ın mucizeliğini, olağanüstülüğünü, çağlar üstülüğünü her geçen olay bize yeniden hatırlatıyor. Dolayısıyla mükemmel insan, insan-ı kâmil yolculuğu vardır elbette ve biz insan-ı kâmili, Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm olarak görürüz. Ve her insan, ona benzemeye çalışarak, ona yaklaşarak aslında o kemal yolculuğunu bir şekilde sürdürür. Her insanın kurduğu cümle, ortaya attığı iddia, tezi, ideolojisi, fikri neyse, bu bir şekilde kendi döneminin, zamanının, mekânının tortularını üzerinde taşır. Zaman ve mekâna mukayyet olan bir söz, evrensel ve çağlarüstü olamaz. İnsanlığın bütün dertlerine derman da olamaz. Kendi dönemini kurtarabilir, bir dönem sonrası için bazı ilkeler vazedebilir ama onu mutlaklaştıramaz. Buradan aslında bizim gelenekle ilişkimizdeki probleme de bağlanmak gerekir. Geçmiş büyüklerimiz felsefede, fıkıhta, tefsirde, hadiste, kelamda muazzam bir birikim ortaya koydular. Ve neticede biz bu büyük birikimi, Kur’an’ın ve Sünnet-i Seniyye’nin bir yorumu, bir açıklaması, bir şerhi, bir haşiyesi, bir tefsiri olarak okuyoruz. Onun ışığında şekillenen insan üretimidir. Burası önemli. O büyük mirasın ışığında şekillenen insan üretimi ilimler olarak görüyoruz. İbn Haldun’un Mukaddime’si, Gazali, İbn Sina, Farabi, Ebu Hanife… Bu, onlara bir saygısızlık değildir. Ama neticede onlar birer insandı. Ve bu büyük birikimin ışığı altında ilimler inşa ettiler, geliştirdiler, fikirler ortaya attılar. Büyük çağlar geçtikçe daha da kıymetli anlaşılacak ilkeler ortaya koydular ki bugün biz o ilkelere tutunuyoruz.