Sabah ders öğlen eğlence

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın düzenlediği yaz Kur’an kursları 17 Haziran’da başlayacak. Diyanet, Türkiye Belediyeler Birliği aracılığıyla yerel yönetimlerden “sosyal faaliyetlerini öğleden sonra planlamalarını” istedi. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç imzasıyla Türkiye Belediyeler Birliği’ne “Yaz Kur’an kursu öğrencilerinin belediyelerin sosyal tesislerinden istifadesi” başlığıyla bir yazı gönderildi.

EMPATİ GELİŞTİRİLECEK

26 Nisan tarihli yazıda; çocukların İslam’ın temel esaslarını, milli ve kültürel değerlerini yaşayarak öğrenmelerine, cami ve cami kültürüyle tanışmalarına önemli katkısı olan yaz Kur’an kursu eğitimlerinin 17 Haziran’da başlatılmasının planlandığı dikkat çekildi. Yaz Kur’an kursları sürecince gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri ile öğrencilerin temel düzeyde bilgi, bilinç ve beceri kazanmalarının hedeflendiği belirtilen yazıda, aynı şekilde program kapsamında gerçekleştirilecek sosyal, kültürel, sportif etkinlikler ve ortak kullanım alanlarının sağlayacağı ortam öğrenmesiyle de öğrencilerde sevgi, saygı, sorumluluk, yardımseverlik empati gibi değerlerin geliştirilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

ETKİNLİKLER ÜCRETSİZ OLSUN

Yazıda, “Bu nedenle yaz Kur’an kursuları öğretim programını aksatmayacak şekilde tüm il ve ilçe belediyelerinin çocuklara yönelik sosyal faaliyetlerini öğleden sonra planlamaları ve öğrencilerin belediyelerin sosyal tesislerden ücretsiz olarak istifade etmelerinin sağlanması” istendi. Söz konusu talep Türkiye Belediyeler Birliği tarafından belediyelere bildirildi.