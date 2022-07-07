Hayat Sadakataşı kurban ekipleri yola çıktı
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Sadakataşı kurban ekipleri yola çıktı

Bu yıl kurban organizasyonunu Türkiye ile birlikte 35 ülkede gerçekleştirecek olan Sadakataşı Derneği kurban ekipleri bölgelere ulaşmaya başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sadakataşı kurban ekipleri yola çıktı
​Sadakataşı kurban ekipleri yola çıktı.

Sadakataşı ekipleri, hayırseverlerin bağışlamış olduğu kurbanlıkların kesim ve dağıtımlarını organize etmek için Afrika, Ortadoğu, Orta Asya, Güney Asya, Kafkasya, Uzakdoğu, Endülüs ve Balkanlar’a ulaşmaya başladı.

Bu sene kurban çalışmalarını ‘‘Kurban Yeryüzüne Armağan’’ çağrısı ile sürdüren Sadakataşı, başta Türkiye olmak üzere 35 ülkede kurban eti dağıtarak ihtiyaç sahiplerinin bayram sevinçlerine ortak olacak.

Bölgeye ulaşan Afganistan ekip sorumlusu Yusuf Altun yaptığı açıklamada; ‘‘Afganistan’da kesim ve dağıtımlarını yapacağımız kurban hisseleri ile yardıma muhtaç kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettireceğiz. Buna vesile olan değerli bağışçılarımıza teşekkür ederiz’’ ifadelerini kullandı.

Hisse bedeli bin 250 TL

Kurban hisse bedeli Sadakataşı tarafından bu yıl 4 ayrı fiyat kategorisi üzerinden belirlendi. Afrika ve Orta Asya ülkelerinin bulunduğu birinci bölge için 1250 TL, Yemen ve Uzak Asya ülkelerinin bulunduğu ikinci bölge 2000 TL, Türkiye, Balkanlar ve Ortadoğu’nun olduğu üçüncü bölge 3000 TL, Filistin ve Irak’ın olduğu dördüncü bölge için kurban hisse bedeli 5000 TL olarak belirlendi.

20 bin hisse kurban

Dernek, bu yıl kurban organizasyonunda, 20 binin üzerinde hisseyi 1 milyon kişiye ulaştırmayı hedefliyor. Hayırseverler dernek tarafından faaliyet yapılacak olan 35 ülkeden istediğine hissesini ulaştırabilecek.

Çocuklar unutulmayacak

Sadakataşı ekipleri faaliyet gerçekleştirilecek 35 ülkede, 6 bin çocuğa bayramlık kıyafetler ve oyuncak hediye edecek.

Kurbanınızı nasıl bağışlayabilirsiniz?

Kurban hisse bağışınızı, bayramın ikinci günü (10 Temmuz) saat 23.59'a kadar Sadakataşı Derneği genel merkezine giderek elden, www.sadakatasi.org.tr sayfasında bulunan banka hesap numaraları ile veya online olarak yapabilirsiniz. Ayrıca derneğin 0216 614 04 61 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alınarak kurban vekalet bağışınızı yapabilirsiniz.

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