Hayat Sadakataşından Burkina Fasoya gelir temini desteği
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Sadakataşı’ndan Burkina Faso’ya gelir temini desteği

Sadakataşı Derneği Burkina Faso’da yaşayan ihtiyaç sahiplerine gelir temini projeleriyle destek olmaya devam ediyor. Bölgede bulunan dernek ekibi 50 aileye dokuma tezgâhı teslim etti. Yardımların devamında 343 hisse kurbanın kesim ve dağıtımı yapıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sadakataşı’ndan Burkina Faso’ya gelir temini desteği
​Sadakataşı Derneği, Burkina Faso’daki 50 aileye dokuma tezgâhı teslim etti.

Sadakataşı Derneği, Burkina Faso’ya insani yardımla birlikte, iş olanağı ve ekonomik getiri sağlayan gelir temini projeleriyle destek olmaya devam ediyor. Derneğin Hanımlar Komisyonu tarafından başlatılan dokuma tezgâhı projesiyle kadınlar ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomilerine destek oluyor. Batı Afrika’da bulunan Burkina Faso kurak bir iklime sahip olması nedeniyle tarım ve hayvancılık yeterince gelişmemiştir. Siyasi krizlerin yaşandığı Burkina Faso dünyanın en yoksul ülkelerinden birisi konumunda. Bölge için düzenli olarak yardım faaliyetleri gerçekleştiren Sadakataşı, gelir temini projeleriyle de ülkeye ekonomik katkı sağlıyor.

50 dokuma tezgâhı

Kadınların el becerileriyle tekstil ürünleri üretip satarak aile ekonomisine katkıda bulunmaları amaçlayan proje kapsamında Ouagadougou’da yaşayan 50 kadına dokuma tezgâhı ve 25 kg. iplik teslim edildi. Dernek projenin devamında önümüzdeki günlerde 100 kadına daha dokuma tezgâhı ulaştırmayı hedefliyor.

343 hisse kurban

Yardım çalışmalarının devamında dernek ekibi tarafından başkent Ouagadougou’nun çevre bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere 343 hisse kurban eti dağıtımı gerçekleştirildi.

Destek olmak için

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu Gelir Temini Projesine destek olmak için banka hesap numaralarına www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşılabilir, tüm operatörlerden GELİR yazıp 2989’a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefon ile dernek yetkililerine ulaşabilirsiniz.

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