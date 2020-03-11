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​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Mücadeleyi birlikte vereceğiz!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Mücadeleyi birlikte vereceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs salgınına ilişkin yeni bir paylaşım yaptı. Bakan Koca, "Tedbirde birlikteyiz. Mücadeleyi birlikte vereceğiz. Her önemli olayı size titizlikte bildireceğiz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili olarak Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

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İşte Bakan Koca'nın yaptığı paylaşım:

Hızlı yayılan bulaşıcı hastalıklara karşı başarıyı 4 şey tesis eder. Güçlü tedbir, süratli müdahale, yaygın sağlık altyapısı, güven verici bilgilendirme. Bu 4'üne de sahibiz. Tedbirde birlikteyiz. Mücadeleyi birlikte vereceğiz. HER ÖNEMLİ OLAYI SİZE TİTİZLİKTE BİLDİRECEĞİZ.

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