Hayat Sağlık Bakanı Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapıyor 17 hastamızı kaybettik
GENEL SAĞLIK

Sağlık Bakanı Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapıyor: 17 hastamızı kaybettik

Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde toplandı. Bakan Koca, 19:15'te açıklama yapıyor. Bakan Koca, "Son 24 saatte 7533 test yapıldı, 2069 pozitif vaka tespit edildi, bugün 17 kişi hayatını kaybetti" dedi. Bakan Koca, 42 hastanın iyileşerek taburcu olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde saat 17.30'da toplandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantının ardından saat 19.15'te basın açıklama yapıyor.

Bugün şartlar çok farklı. Önceki tedbirler şu an sadece avantaj fazlası değil. Biz 10 Mart'tan öncesine dönemeyiz. Önümüzdeki günler kesinlikle farklı olacak. Bu hastalık dünyada hayatı değiştirecek kabiliyete sahip. Hayat tarzımızda geçici bir değişikliğe gitmek gerekli. Temas kesildiğinde virüsün önü kesiliyor. Tedbirler aslında basit. Hastalığın yayılmasını engelleyecek şartları sağlamak ve onlara uymak zorundayız.

Bugün Kurulumuzda en önemli toplantımızı yaptık. Dünyada başarı göstermiş faaliyetleri inceledik. Hastalığı bulunduğu sınırlan içinde tecrit edelim. Sosyal hareketlilik en alt düzeye inmelidir, buna göre düzenlemelidir. İnsanlar bunun için daha az karşılaşmalıdır.

Sokakta geçirilecek zamanın kısıtlanması en önemli konu olmuştur. Virüsün yayılımını önlemek, virüsün yayıldığı yerleri sınırlandırmak. Bunun için hareketliliği olabildiğince azaltmak. Virüsün şehirden şehre taşınmasına set çekmek. Bu yaklaşım belkide şehirlerin izole edilmesi gibi düşünebilmesi gerekir. Artık yeni bir mücadele yöntemi hayata geçiyor. Hastalığın önünü keseceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımıza yeni kararları arz ettim.

17 hastamızı daha kaybettik

Ne kadar dikkat edersek o kadar kısa sürede bu sürecin üstesinden geleceğiz. Gönlünü ortaya koyan bütün sağlık çalışanlarına teşkkür ediyorum. Hastalığa verileri her gün kurumsal sitemizde açıklayacağımı söylemiştim. Bugün itibari ile internet ortamında açıklanmaya başlanacak. 75030 test yapıldı. 2069 pozitif vaka. Toplam vaka 5698 oldu. Bugün 17 hastamızı kaybettik.


Şehir karantinaları var mı?

33 yaşında kaybettiğmiz vatandaşımızla ilgili, hatırlarsanız ilk gördüğümüz vakalardan. Bir aileden bahsetmiştik. Bu virüsün nasıl bulaştığına önmeli bir örnek. Yurt dışı teması olan genç. Ailede yakın çevresinde benzer yoğun bakım şartlarında tedavisi olan 3. bir hastamız daha oldu. Sağlık çalışanımız 5-6 yaşlarından beri tedavisi devam edene önemli kronik hastalıkları olan birisi. O temasla virüsü kapıyor. Ondan öncede ateşiin oldğunu biliyoruz. Büyük ihtimal mevsimsel gribi vardı ve virüse yakalnmasıyla ağır seyrediyor. 59 yaşında birine daha temas ediyor ve o kişiyi de hayatını kaybetti. Bu salgınları yayan kişi şu an hayatta. Temasın ne kadar önlemenin gerektiğini o yüzden bu kadar detayla anlattım. O yüzden herkes virüsü taşıyormuş gibi hareket etmeli. Mümkün mertebe kendimizi evde izole ederek geçirmek istiyoruz. Hafif geçiriyor olabilirsiniz. Kronik hastalığı olan gençler içinde hastalığın kötü geçtiğini görebiliyoruz. Hatta başkalarına yayarak onların ölmesine neden olduğunu görüyoruz.


Abone Ol Google News
On yedi hastamızı kaybettik

On yedi hastamızı kaybettik

Bakan Koca liderliğinde Bilim Kurulu toplanmıştı.
On iki köy ve belde karantinada

On iki köy ve
belde karantinada

Otobüs seyahatleri, piknik alanları... İşte yeni kararlar...
İçişleri: Ertelendi

İçişleri: Ertelendi

S​okağa çıkma yasağı bulunanlar için yeni karar.
Yaka paça uzaklaştırıldı

Yaka paça uzaklaştırıldı

Macron'u protesto etmek isteyen sağlıkçıya sert müdahale.
40 milyon kişi ölecekti

40 milyon kişi ölecekti

​Hiçbir önlem alınmasaydı...
Virüs insan üretimi olamaz

Virüs insan üretimi olamaz

​Uzmanlar açıkladı.

Kabinede <br>gündem yoğun

Kabinede
gündem yoğun

Erdoğan bakanları telekonferans sistemiyle topladı.
İlk karantina<br>kararı alındı

İlk karantina
kararı alındı

​1 belde ve 4 köye giriş-çıkışlar tamamen kapatıldı.

İnsandan insana bulaşır mı?

İnsandan insana bulaşır mı?

​Türk profesörden çok önemli hantavirüs açıklaması.
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı

Herkesle tokalaşıyorum demişti...
Fransa'da en genç ölüm

Fransa'da en genç ölüm

​16 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti.
Futbolda bir ilk

Futbolda bir ilk

​Koronavirüs sebebiyle sistem değişiyor.
En yüksek<br>rakama ulaşıldı

En yüksek
rakama ulaşıldı

​İspanya koronavirüs kaybında endişelendiren rakamı açıkladı.
Hızlı tren hastane oldu

Hızlı tren hastane oldu

​Tedavi bekleyen hastalar Fransa'nın farklı bölgelerine gönderiliyor.
4 isim pozitif!

4 isim pozitif!

​Fenerbahçe Beko'da koronavirüs şoku yaşanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.