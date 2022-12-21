Hayat Sağlık Bakanı Koca Çifte uyruklu tıp mezunları mecburi hizmetlerini KKTCde de hayata geçirebilecek
GENEL SAĞLIK

Sağlık Bakanı Koca: Çifte uyruklu tıp mezunları mecburi hizmetlerini KKTC'de de hayata geçirebilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "KKTC Sağlık Bakanı Sayın Altuğra ile dün Sağlık Alanında İş Birliği Anlaşmasını imzaladık. Bu anlaşma ile, çifte uyruklu gençlerimiz, tıp fakültesinden pratisyen hekim olarak mezun olduktan sonra mecburi hizmetlerini aynı zamanda KKTC’de de hayata geçirebilecekler" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Sağlık Bakanı Koca: Çifte uyruklu tıp mezunları mecburi hizmetlerini KKTCde de hayata geçirebilecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "KKTC Sağlık Bakanı Sayın Altuğra ile dün Sağlık Alanında İş Birliği Anlaşmasını imzaladık. Bu anlaşma ile, çifte uyruklu gençlerimiz, tıp fakültesinden pratisyen hekim olarak mezun olduktan sonra mecburi hizmetlerini aynı zamanda KKTC’de de hayata geçirebilecekler. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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