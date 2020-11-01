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Hayat Sağlık Bakanı Koca, enkazdan 33 saat sonra çıkarılan Ahmet Çitimi ziyaret etti
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Sağlık Bakanı Koca, enkazdan 33 saat sonra çıkarılan Ahmet Çitim'i ziyaret etti

Sağlık Bakanı Koca, enkazdan 33 saat sonra çıkarılan Ahmet Çitim'i ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremden 33 saat sonra enkazdan çıkarılan Ahmet Çitim'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Haber Merkezi DHA
Bakan Koca dün gece, 70 yaşındaki Çitim'in enkazdan çıkarıldığı anda ve ambulansta yapılan ilk müdahalesinde yanında bulunmuştu.
Bakan Koca dün gece, 70 yaşındaki Çitim'in enkazdan çıkarıldığı anda ve ambulansta yapılan ilk müdahalesinde yanında bulunmuştu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Koca, depremden 33 saat sonra enkazdan çıkarılan Ahmet Çitim’i Ege Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti. Çitim'le sohbet eden Bakan Koca, depremzedenin sağlık durumuyla ilgili de bilgi aldı.

  • Bakan Koca dün gece, 70 yaşındaki Çitim'in enkazdan çıkarıldığı anda ve ambulansta yapılan ilk müdahalesinde yanında bulunmuştu.

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