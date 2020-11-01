Sağlık Bakanı Koca, enkazdan 33 saat sonra çıkarılan Ahmet Çitim'i ziyaret etti

Bakan Koca dün gece, 70 yaşındaki Çitim'in enkazdan çıkarıldığı anda ve ambulansta yapılan ilk müdahalesinde yanında bulunmuştu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Koca, depremden 33 saat sonra enkazdan çıkarılan Ahmet Çitim’i Ege Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti. Çitim'le sohbet eden Bakan Koca, depremzedenin sağlık durumuyla ilgili de bilgi aldı.

Bakan Koca dün gece, 70 yaşındaki Çitim'in enkazdan çıkarıldığı anda ve ambulansta yapılan ilk müdahalesinde yanında bulunmuştu.

Dün gece 01.00 sularında, depremin üzerinden 34 saat geçmişken kurtarılan Ahmet Çitim amcamızı ziyaret ettik. Olay yerinde yapılan ilk tıbbi müdahale sırasında yanındaydık. Genel durumu iyi. Kısa bir sürede daha da iyi olacak. pic.twitter.com/8uVD5gYFK8 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 1, 2020

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