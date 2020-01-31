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Sağlık Bakanı Koca Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında alınan kararları açıklıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 09.00’da başlayan toplantı sonrası Bakan Koca, alınan önlemler ve son durumla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığında saat 09.00'da toplandı. Bakanlıktaki toplantı sonrasında, yeni tip koronavirüs hakkında bakanlığın aldığı tedbirlerle ilgili açıklama yapıyor...

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

23 ülkede toplam 9 bin 810 vaka görüldü. Hayatını kaybeden vakaların büyük çoğunluğu bizim risk grubu değimiz kronik hastalığı olan 65 yaş üstü ve bağışıklığı düşük kişilerdi. Dünyanın büyük kısmı bu virüsü tehdit olarak algılamadan önce biz Türkiye olarak tedbirlerimizi adım adım harekete geçirdik.

31 Ocak saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde 23 ülkede 9 bin 810 "corona virüs" vakası görüldü. Bu sayının yüzde 99'u Çin'de. Çin’den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrol önlemlerini devreye soktuk. Çin’den gelen yolcuları uçaktan inişte termal kameralarla tarıyoruz.

Şu ana kadar 11 bin yolcu tarandı ve herhangi bir şüpheli yolcuya rastlanmadı. Havalimanlarımızda 24 saat sağlık personeli bulunuyor. Tüm personelimiz olası bir vaka durumunda yapması gerekenler hakkında bilgilendirildi. Çin’e seyahat etmiş Çin’den ülkemize gelip şikayeti olanlar varsa tedbir amaçlı gözetim altına alıp gerekeni yapıyoruz.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRİSÜ TANISI OLAN HASTA YOK

Bugüne kadar farklı illerden şüpheli görünen 68 kişiden numune alınarak analiz edildi. Şu ana kadar Türkiye’de kesin olarak "koronavirüsü" tanısı alan herhangi bir hastamız olmadı. Eğer olursa tüm hazırlıklarımızın tamam olduğunu ifade etmek istiyorum.

BİZ VATANDAŞLARIMIZI SAHİPSİZ BIRAKMADIK

THY sorumlu bir adım atayarak 9 Şubat’a kadar Çin uçuşlarını durdurdu.

  • Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık bırakmamaya da kararlıyız.

Bugüne kadar binlerce vatandaşımızı ülkemize getirdiğimizi biliyorsunuz.

Wuhan kentinde ikamet eden ve hiçbir şekilde hastalık şüphesi olmayan vatandaşlarımız var.

Biz tamamen sağlıklı olan vatandaşlarımızı bırakarak onları riske atamayız.

  • Harekete geçip gerekli diplomatik girişimlerin tamamlanması ardından muhtemelen önümüzdeki birkaç saat içinde TSK’ya ait A400M tipi uçağı ambulans uçağa dönüştürerek vatandaşlarımızı getirmek istiyoruz.

Şu saatlerde hareket etmesini düşündüğümüz uçakta 21 enfeksiyon uzmanı hocamız da hazır halde bulunacak.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Corona virüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.

  • Halk sağlığı uzmanları, enfeksiyon uzmanları ve sınır kontrol biriminde görev yapan uzmanlar toplantıda yer alıyor.

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