Sağlık Bakanı Koca: Sıramız gelmişse aşımızı yaptıralım

Pandemi sürecinde sosyal medya hesaplarından sık sık vatandaşları bilgilendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kez de 'aşı olun' çağrısında bulundu. Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
- "Aylardır yaşadığımız korku, sonunda bir iğne ucu kadar küçülecek. Sıramız gelmişse aşımızı yaptıralım."
Aylardır yaşadığımız korku, sonunda bir iğne ucu kadar küçülecek. Sıramız gelmişse aşımızı yaptıralım.
Aylardır yaşadığımız korku, sonunda bir iğne ucu kadar küçülecek. Sıramız gelmişse aşımızı yaptıralım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 16, 2021