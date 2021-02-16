Hayat Sağlık Bakanı Koca Sıramız gelmişse aşımızı yaptıralım
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Sağlık Bakanı Koca: Sıramız gelmişse aşımızı yaptıralım

Sağlık Bakanı Koca: Sıramız gelmişse aşımızı yaptıralım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla vatandaşlara 'aşı olun' çağrısında bulundu.

Haber Merkezi İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Pandemi sürecinde sosyal medya hesaplarından sık sık vatandaşları bilgilendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kez de 'aşı olun' çağrısında bulundu. Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

  • "Aylardır yaşadığımız korku, sonunda bir iğne ucu kadar küçülecek. Sıramız gelmişse aşımızı yaptıralım."

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Bakan Kocadan aşı çağrısı

Bakan Koca'dan aşı çağrısı

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