Sağlık Bakanı Koca: Sıramız gelmişse aşımızı yaptıralım

Dünya

Türk vatandaşlarının katlini görmeyen Fransız medyası terör yuvalarına baskını son dakika olarak duyurdu

Irak'ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesi hakkında sadece tek bir haber geçen Fransız medyası terör yuvalarına baskın ve gözaltıları son dakika olarak duyurdu.