Hayat Sağlık Bakanı Koca duyurdu Aile Hekimliklerimizde bugün itibariyle uygulamaya konuyor
GENEL SAĞLIK

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Aile Hekimliklerimizde bugün itibariyle uygulamaya konuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programı Aile Hekimliklerimizde bugün itibariyle uygulamaya konuyor. 27 Aralık tarihinde laboratuvarda kan örneği kabulüne başlanacak" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Kocada n SMA açıklaması: Aile Hekimliklerimizde bugün itibariyle uygulamaya konuyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan TARAMA PROGRAMI Aile Hekimliklerimizde bugün itibariyle uygulamaya konuyor. 27 Aralık tarihinde laboratuvarda kan örneği kabulüne başlanacak. MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN" dedi.

SMA taraması nedir? SMA taraması zorunlu mu?
HAYAT
SMA taraması nedir? SMA taraması zorunlu mu?

Dolardadüşüş sürüyor

Dolarda
düşüş sürüyor

​Yeni güne 12 liranın altında başladı.
Konyada feci kaza

Konya'da feci kaza

​Kamyonetin kasasındaki anne ve kızı hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Koca duyurdu

Aile Hekimliklerimizde bugün itibariyle uygulamaya konuyor.
Jandarma komandoların nefes kesen eğitimi

Jandarma komandoların nefes kesen eğitimi
'Fırsatçılara göz açtırmayacağız'

'Fırsatçılara göz açtırmayacağız'

Bakan Muş'tan denetim ve fiyat açıklaması

​Türkiye'nin beklediği Kovid-19 aşısı TURKOVAC acil kullanım onayı aldı.

​Yurt genelinde kar esareti sürüyor.

​İzmir'de iki depoda 10 ton ele geçirildi.

​Dört yaşındaki çocuk ağır yaralandı, çığlıklara komşulara yetişti.

​Trabzon kar altında: Uçuşlar iptal oldu, okullar tatil edildi.

​'Yapmazsak emekler boşa gider, aç kalırız.'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kur korumalı TL vadeli mevduatı” sistemi amacına ulaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.