Hayat Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı
GENEL SAĞLIK

Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı.

Haber Merkezi Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Sağlık Bakanlığının 18 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandı.

Ayrıntılar geliyor...

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