Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı.

Ekonomi

Vestel üretime yeniden başladı

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ve Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ, koronavirüs salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, çalışanların ve toplum sağlığının korunması amacıyla, 30 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında geçici olarak ara verdiği üretim faaliyetlerine bugün başladığını duyurdu.