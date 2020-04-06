Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı.

Sağlık Bakanlığının 18 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandı.
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Sağlık Bakanlığının 18 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandı.
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