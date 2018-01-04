Sağlık Bakanlığı göz açtırmıyor: Kozmetiğe ceza yağdı

Kozmetikte yüzlerce ürün için 1 milyon 661 bin 171 lira idari para cezası, geri çekme, imha iş ve işlemleri uygulandı.

Sağlık Bakanlığı, kaliteli ve sağlıklı ürünlerin sunumunun sağlanabilmesi ile uygun olmayan ürünlerin internet ve televizyonda satışlarının engellenebilmesi için harekete geçerek, kozmetikten ilaca, medikal ürünlerden sigaraya kadar pek çok alanda denetim yaptı ve tespit ettiği ihlallere idari para cezası uyguladı.

Özellikle ciddi komplikasyonlara yol açan ve zaman zaman basında da yer alan uygun olmayan kozmetiklerin tespit edilmesi ve satışının durdurulması için yapılan çalışmalar kapsamında, Bakanlık tarafından 2017 yılında diş implantı, ortopedik implant, kateter, stent ve kozmetik gibi ürünlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

680 kozmetik ürününe "aykırı" etiketi

Denetimlerde sağlık beyanı mevzuatına aykırı şekilde internet ve televizyon aracılığıyla yapılan ürün tanıtım veya satışları incelendi. Bu kapsamda, 2017 yılının 11 ayında toplam bin 460 kozmetik ürünü denetlendi. Bu ürünlerden 753'ünün uygun, 680'inin teknik düzenlemeye aykırı, 27'sinin ise güvensiz olduğu tespit edildi.

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Denetimler sonucunda, toplam 1 milyon 661 bin 171 TL idari para cezası, geri çekme, imha iş ve işlemleri uygulandı.

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İnternetten ilaç satışı yapan bin 494 site erişime engellendi

Hem sağlığa uygun olmayan hem de teknik şartları taşımayan koşullarda satış yapanların da üzerine giden Bakanlık, bu kapsamda erişime tamamen kapatılması talebiyle 3 bin 552 internet sitesini Erişim Sağlayıcıları Birliğine bildirdi.

Öte yandan, 3 bin 372 internet sitesi reklamların aldatıcı ve yanıltıcı olması nedeniyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığına iletti.

Denetimlerde çeşitli internet sitesi/kişi ve firmalara da toplam 1 milyon 220 bin lira idari para cezası uygulandı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına toplam 98 suç duyurusunda bulunuldu.

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İnternetten ilaç satışı yapıldığı tespit edilen bin 494 internet sitesi erişime tamamen engellenirken, 130 internet sitesi hakkında adli işlem yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.

36 milyon 410 bin 672 TL para cezası kesildi

Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının azaltılması ve halk sağlığının korunması amacıyla hazırlanan eylem planlarını uygulamaya koyan Sağlık Bakanlığı, sigara denetimlerine de ağırlık verdi.

Bu kapsamda, 30 Aralık 2017 tarihi itibarıyla toplam 3 milyon 227 bin 410 denetim yapıldı ve rutin denetimlerde 2017'nin 9 ayında 36 milyon 410 bin 672 TL idari para cezası kesildi.

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