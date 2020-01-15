Hayat Sağlık Bakanlığı Hayatını kaybeden iki çocuğun ölüm sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı
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Sağlık Bakanlığı: Hayatını kaybeden iki çocuğun ölüm sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı

Sağlık Bakanlığı, "İstanbul'da H1N1 şüphesiyle hayatını kaybeden iki çocuğun ölüm sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Sağlık Bakanlığı, İstanbul’da H1N1 şüphesiyle hayatını kaybeden iki çocuğun ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, "Bu yıl ülkemizde dolaşımda olan grip virüslerinin yarısı influenza A (H1N1) tipindedir. Vaka sayıları ve artış hızı geçen yıllarla benzer oranda seyretmekte olup virüs tipleri ve pozitiflik oranlarında olağanüstü bir durum söz konusu değildir" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, mevsimsel gribin her yıl tüm dünyada ciddi sayıda klinik hastalığa sebebiyet verdiği, özellikle risk gruplarında ağır seyredebilen bir hastalık olduğu bildirildi. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı'nın her yıl grip mevsiminde bu konuyla ilgili düzenli açıklamalar ve uyarılar yaptığı belirtilerek, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünyada her yıl 290 bin ila 650 bin arasında influenza ilişkili ölüm görüldüğünü rapor etmektedir. Hastalık özellikle gebelerde, 5 yaş altı çocuklarda, 65 yaş ve üzeri kişilerde, kronik hastalığı (kalp, akciğer, böbrek, karaciğer, metabolik veya hematolojik) olanlarda ve immün yetmezliği olanlarda ağır seyretmektedir. Ölümle sonuçlanan her vakada olduğu gibi; İstanbul’da H1N1 şüphesiyle hayatını kaybeden iki çocuğumuzun ölüm sebebinin belirlenmesi için de inceleme başlatılmıştır" denildi.

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Grip Bilim Kurulu'nun son olarak bir hafta önce toplanarak raporunu hazırladığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Buna göre, bu yıl ülkemizde dolaşımda olan grip virüslerinin yarısı influenza A (H1N1) tipindedir. Vaka sayıları ve artış hızı geçen yıllarla benzer oranda seyretmekte olup virüs tipleri ve pozitiflik oranlarında olağanüstü bir durum söz konusu değildir. Öte yandan, 2009’da küresel bir salgın yapmış olan influenz

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