Sağlık Bakanlığına 18 bin personel alımı için tercih başvuruları başladı Sağlık Bakanlığına 18 bin personel alımı için tercih başvuruları başladı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Sağlık Bakanlığının 18 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme yapmak için adayların tercihleri alınmaya başlandı. Adaylar, tercih başvurularını bugünden itibaren 1 Nisan'a kadar ÖSYM'nin internet sitesinden yapabilecek. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 1 Nisan 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecek ve bu süre uzatılmayacak.

Haber Merkezi 26 Mart 2020, 11:02 Son Güncelleme: 26 Mart 2020, 11:11 AA