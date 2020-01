Sağlık Bakanlığından "özel" daire başkanlığı: Başkanlık nadir hastalıklarla ilgili ulusal kayıt sistemini kuracak

Sağlık Bakanlığı bünyesinde özel gereksinimli çocukların tanı, tedavi ve takip süreçlerinin yürütüleceği Otizm, Zihinsel Özel Gereksinimler ve Nadir Hastalıklar Daire Başkanlığı kuruldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kurulan Daire Başkanlığı, otizm, zihinsel özel gereksinimler ve nadir hastalıklarla ilgili farkındalık çalışmalarının yanı sıra tarama çalışmaları konusunda altyapı oluşturacak.

GÜNDEM Bakanlıktan iklim değişikliğiyle mücadele için 30 basit tavsiye: Önlemlerin yer aldığı bir kitapçık hazırlandı

Özel gereksinimler ve nadir hastalıkları olan bireylerin sağlık sisteminde yaşadığı sorunları tespit edip bunlara ilişkin çözümler üretecek Başkanlık, bu hastalıklarla ilgili hizmet standartlarını belirleyerek uygulama rehberi oluşturacak, teknik düzenleme ve izleme yapacak.

Topladığı verileri analiz edecek

Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapacak Başkanlık, otizm, zihinsel özel gereksinimler ve nadir hastalıklarla ilgili sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar da yürütecek.

Daire Başkanlığı, otizm, zihinsel özel gereksinimler ve nadir hastalıklarla ilgili ulusal kayıt sistemini kuracak, bu alanda topladığı verileri analiz edecek.

GÜNDEM İletişim Başkanlığından Berlin zirvesi açıklaması: Cumhurbaşkanı yarın Berlin'e gidecek

Bilimsel çalışmalara zemin oluşturacak ve yapılan çalışmaları da destekleyecek Başkanlık, otizm, zihinsel özel gereksinimler ve nadir hastalıklarla ilgili kurulacak enstitü, mükemmeliyet merkezi gibi ileri merkezler konusunda çalışmalar yapacak.

Uluslararası çalışmalara imza attı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Otizm, Zihinsel Özel Gereksinimler ve Nadir Hastalıklar Daire Başkanlığına, otizm ve diğer nörogelişimsel bozukluklar üzerine uluslararası alanda önemli çalışmalara imza atan çocuk ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Onur Burak Dursun'u atadı.

REKLAM

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Tıp Fakültesi eğitimini, Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda tıpta uzmanlık eğitimini tamamlayan Dursun, 2010-2019'da Erzurum Atatürk Üniversitesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Bölümü'nde Ana Bilim Dalı Başkanlığı yaptı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Birimi sorumlusu olarak görev yapan Dursun, Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişimsel Bozuklukların Yaygınlığının Tespiti ile İlgili Bireylerin ve Ailelerinin Sorunlarının Çözümü İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonunda da bilimsel danışman olarak görev aldı.

Dursun, 2012'de İngiltere'de King's College'de "otizm ve diğer nörogelişimsel bozukluklar" üzerine çalışma gerçekleştirdi.

2015'te otizm, nörogelişimsel bozukluklar ve nadir hastalıklar konusunda dünyanın en iyi araştırma ve mükemmeliyet merkezleri arasında sayılan ABD University of California Davis, MIND Institute'de uluslararası bilim insanları yetiştirmek amacıyla yapılan "The International Training Program in Neurodevelopmental Disorders (ITPND)" programını tamamlayan Dursun, Türkiye'den bu alandaki ilk bilim insanı oldu.

Doç. Dr. Onur Burak Dursun, ayrıca yaklaşık 1,2 milyon çocuğa ulaşan Türkiye Otizm Tarama Programı'nın bilimsel danışmanlığını, Türkiye'nin ilk Multidisipliner Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Birimi'nin kuruculuğunu yürüttü.