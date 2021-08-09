Hayat Sağlık Müdürü açıkladı Son 4 ayda 2 doz aşısını olan kimse hastaneye yatmadı
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Sağlık Müdürü açıkladı: Son 4 ayda 2 doz aşısını olan kimse hastaneye yatmadı

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, “Son 4 ayda hastaneye başvuran 589 kişiden 460 hasta hiç aşı olmamış, 100 kişiye yakını ise 1 doz aşısını yaptırmış kişilerden oluşuyor. 2 doz Biontech aşısını yaptıran kişilerden ise hastanemizde yatan bir tek hastamız yok” dedi.

Haber Merkezi İHA
Sağlık Müdürü açıkladı: Son 4 ayda 2 doz aşısını olan kimse hastaneye yatmadı
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Erzurum Şehir Hastanesinde incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bedir, yoğun bakımdaki hastaların ’aşı olun’ çağrısında bulunduklarını ifade ederek, “Hastanelerimize giden hasta yoğunluğu azaltmaktır. Aynı aileden hasta olanlar virüse yakalanıyor aşılı olan yakalanmıyor. Yoğun bakımda olan hastalar konuyu iyi anlamış olacaklar ki kesinlikle aşı olun, yoğun bakımlara gelmeyin. Aşı olanlar hastalığa yakalanma durumu olsa bile yoğun bakımlara veya hastanelere gitme şansları azalıyor. Bundan dolayıdır ki ölüm vakaları daha az seviyede seyrediyor" dedi.

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2 DOZ BİONTECH AŞISI OLUP YATAN KİMSE YOK
Bedir, hastanede son 4 ayda 2 doz aşı olan hiçbir hastanın yatmadığını belirterek, “Erzurum Şehir Hastanesinde Nisan 2021 ayı ile Ağustos 2021 ayı arasında hastalarda bir incelemede bulunduk. Bu hastaların yaşları ve aşı durumları nedir, başka hastalıkları nelerdir? İncelemelerde görüldü ki hasta sayımız 589 kişi, bu hastaların yüzde doksandan fazlası 460 civarında hasta hiç aşı olmamış, 100 kişiye yakını ise 1 doz aşısını yaptırmış kişilerden oluşuyor. 2 doz Biontech aşısını yaptırıp hastanemizde yatan bir tek hastamız yoktur. Bu çalışmamız 4 ayı kapsadı ve aşının önemini anlamış bulunuyoruz. Aktif olarak yoğun bakım ünitelerimizde de hastalık bulunmuyor. Aşı oldum bana bir şey olmaz dememeliyiz, yine tedbiri elden bırakmayacağız. Maske veya mesafemize yine dikkat etmeliyiz. Virüse yakalanma dururum olsa bile yoğun bakım veya hastanelere düşmeden gribal enfeksiyon olarak da geçirebilirler" şeklinde konuştu.

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'İNSANLARI İKNA ETMELİYİZ'

Gürsel Bedir, hastaların aşı konusunda daha duyarlı olup, aşıya daha fazla ilgi göstermeleri gerektiğini aktararak, “Doğu illeri batıya nazaran aşılama konusunda aşırı bir yoğunluğa sahip değil, ekiplerimiz sahada ev ev gezerek aşılama çalışmaları yapıyor. Aslında bizler insanları aşı olun konusunda ikna etmemeliyiz, onlar bize gelmeli. Aşılama konusunda vatandaşlarımız hastanelerde kuyruk oluştursun biz bunu istiyoruz. Bizleri aşı olma konusunda zorlasınlar. Vaka sayılarının artması ile aşılamalarda yoğunluk oldu bu da sevindirici. Türkiye’de artan vaka sayıları elbette bizlere de yansıyor” açıklamalarında bulundu.


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