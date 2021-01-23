Sağlıkçılara sanat atölyesi

Hastane yönetimi, hastanede sanata açılan Dışkapı Atölyesi kurdu. Covid-19 salgınıyla fedakârca mücadelede eden sağlık çalışanlarına moral ve destek vermek amacıyla, heykeltıraş Aslan Başpınar ile gazeteci yazar Necati Yalçın ziyarette bulunarak destek verdiler.
MOTİVASYON VERİMLİLİĞİNİ ARTIRAN BOYUTLARI VAR
Gazeteci, yazar Necati Yalçın’ın sanat ve sanatçı hakkında kısa konuşmasının ardından, heykeltıraş Aslan Başpınar, resim kursu katılımcılarına heykel yapımını uygulamalı olarak anlatarak bilgi verdi.
- Başhekim Prof.Dr. Murat Alper konuşmasında “İstanbul Ressam Şevket Dağ İlkokulunda okumam resim ve sanata karşı olan ilgimi artırdı, meslek hayatımda sanatın gücünün mutluluğa ve iyileşme sürecine katkısını gördüm. Personel açısından ise motivasyon ve verimliliği artıran boyutları var, arkadaşlarımızdan gelecek talebe göre diğer sanat dallarında da kurslar açabiliriz. Bu atölyede çalışanlarımızın başarılı bir şekilde ilerlemesini, daha profesyonel olması noktasında başarılarının devamını diliyorum” dedi.
Daha sonra kursa katılan sağlık personeli hünerlerini sergilediler.