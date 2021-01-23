Sağlıkçılara sanat atölyesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinden, koronavirüs ile en safta mücadele eden sağlık çalışanları için önemli bir adım attı.

Haber Merkezi 23 Ocak 2021, 12:38 Son Güncelleme: 23 Ocak 2021, 12:42 Diğer