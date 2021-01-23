Hayat Sağlıkçılara sanat atölyesi
AKTÜEL

Sağlıkçılara sanat atölyesi

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinden, koronavirüs ile en safta mücadele eden sağlık çalışanları için önemli bir adım attı.

Haber Merkezi Diğer
Kursa katılan sağlık personeli hünerlerini sergilediler.
Kursa katılan sağlık personeli hünerlerini sergilediler.

Hastane yönetimi, hastanede sanata açılan Dışkapı Atölyesi kurdu. Covid-19 salgınıyla fedakârca mücadelede eden sağlık çalışanlarına moral ve destek vermek amacıyla, heykeltıraş Aslan Başpınar ile gazeteci yazar Necati Yalçın ziyarette bulunarak destek verdiler.

Kursa katılan sağlık personeli hünerlerini sergilediler.

MOTİVASYON VERİMLİLİĞİNİ ARTIRAN BOYUTLARI VAR

Gazeteci, yazar Necati Yalçın’ın sanat ve sanatçı hakkında kısa konuşmasının ardından, heykeltıraş Aslan Başpınar, resim kursu katılımcılarına heykel yapımını uygulamalı olarak anlatarak bilgi verdi.

  • Başhekim Prof.Dr. Murat Alper konuşmasında “İstanbul Ressam Şevket Dağ İlkokulunda okumam resim ve sanata karşı olan ilgimi artırdı, meslek hayatımda sanatın gücünün mutluluğa ve iyileşme sürecine katkısını gördüm. Personel açısından ise motivasyon ve verimliliği artıran boyutları var, arkadaşlarımızdan gelecek talebe göre diğer sanat dallarında da kurslar açabiliriz. Bu atölyede çalışanlarımızın başarılı bir şekilde ilerlemesini, daha profesyonel olması noktasında başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Daha sonra kursa katılan sağlık personeli hünerlerini sergilediler.

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